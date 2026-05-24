El merendero a pie de playa ideal para este verano: a 20 minutos de A Coruña y con vistas de ensueño

Ir de picnic a la playa es un plan súper especial. Ahora que empezamos a dejar atrás la manga larga y los jerséis y los días se alargan, se convierte en una de las mejores formas de desconectar y disfrutar de la naturaleza.

En A Coruña y sus alrededores tenemos la suerte de contar con numerosos espacios para ello, muchos de ellos con vistas privilegiadas, como el entorno situado frente a la playa de Valcobo, en Arteixo.

Con vistas al Atlántico y zonas de césped

Playa de Valcobo, en Arteixo (A Coruña) Turismo de Galicia

A unos 20 minutos en coche de A Coruña, el merendero de Valcobo es un espacio al aire libre que cuenta con varias mesas de piedra con asientos, zona de césped y arbolado, además de unas agradables vistas al océano Atlántico.

El acceso a la playa de Valcobo se realiza mediante una escalinata. Con aproximadamente 255 metros de longitud y 40 metros de anchura, este arenal combina zonas de roca y arena, y presenta unas condiciones de oleaje moderado a fuerte.

Volviendo al merendero, este espacio está abierto a todo tipo de visitantes y resulta ideal cuando las condiciones meteorológicas acompañan para disfrutar de una comida en compañía de amigos o familia, y después relajarse en la playa de Valcobo.

La playa de Valcobo, debido a sus condiciones de oleaje, también es perfecta para la práctica de deportes acuáticos, como surf, windsurf o actividades similares. Dispone de servicio de socorrismo, accesos adaptados y baños y duchas.

Asimismo, cuenta con parking gratuito y la distinción de Bandera Azul, un galardón que otorga anualmente la Fundación de Educación Ambiental a las playas y puertos que cumplen con estrictos estándares de excelencia.

La zona cuenta además en sus alrededores con un chiringuito que abre durante la temporada de verano. La Parada ofrece ensaladas, hamburguesas y diferentes opciones de comida rápida para quienes quieran disfrutar del picnic sin necesidad de llevar comida de casa.

Además, aquellos visitantes que lleguen desde más lejos pueden aprovechar la cercanía de Punta do Petón para descansar. A 300 metros de la playa de Valcobo, ofrece un entorno tranquilo y natural con vistas a una de las playas más hermosas de la costa gallega.

El recinto cuenta con todos los servicios básicos para los usuarios de campers y autocaravanas.