Esta es la única playa de A Coruña en la que está prohibido bañarse este verano por la mala calidad del agua

Playa de A Coruña en la que está prohibido bañarse Turismo de Galicia y Shutterstok

Queda menos de un mes para dar la bienvenida oficial al verano, esa época del año en el que los días son más largos y las buenas temperaturas invitan a que los coruñeses se lancen a la calle a disfrutar de planes al aire libre y a darse un buen baño en las playas de la ciudad.

A Coruña cuenta con seis playas urbanas y varias calitas que son ideales para darse un buen chapuzón. Sin embargo, hay una zona de la ciudad que destaca por ser un lugar especial para ver el atardecer y tomar algo, pero en la que está prohibido el baño de forma permanente.

La playa de A Coruña en la que no puedes bañarte

Playa de O Portiño, en A Coruña Turismo de Galicia

Las playas más destacadas de A Coruña son las de Riazor, Orzán y Matadero. Juntas forman una gran concha abierta al océano Atlántico, un paisaje digno de contemplar, especialmente en esos días en los que el atardecer tiñe el cielo de varios colores, reflejándose en el mar.

A los pies de la Torre de Hércules se encuentra la preciosa playa de As Lapas, desde donde se puede disfrutar de las increíbles vistas a este emblemático monumento. Muy cerca está la playa de San Amaro, en el barrio de Adormideras. Más alejada, en la zona de Os Castros, se encuentra la playa de Oza, antiguamente conocida como playa de Lazareto, con vistas a los municipios cercanos a la ciudad.

Junto a todas ellas hay otra playa que destaca por un motivo muy distinto: es la única de la ciudad con la prohibición permanente de baño. Se trata de la playa de O Portiño. En Galicia existen un total de 42 zonas donde el baño está prohibido de forma permanente, según ha indicado recientemente la Xunta de Galicia.

Playa de O Portiño, A Coruña Turismo de GaIicia

El Observatorio de Saúde Pública de Galicia calcula la "clasificación sanitaria del agua de baño" al finalizar cada temporada, o bien con los resultados de las tres temporadas anteriores. Esta clasificación puede ser "excelente, buena, suficiente e insuficiente". En la playa de O Portiño la prohibición permanente de baño se debe a que la calidad de sus aguas está considerada como "insuficiente".

Aun así, la zona de O Portiño sigue siendo uno de los lugares favoritos de muchos coruñeses para disfrutar de la puesta de sol, ya sea desde la propia playa o desde el espectacular mirador de la Ventana al Atlántico. Además, acercarse a La Tita para tomar o picar algo mientras se contemplan las increíbles vistas al mar es otro plan ideal.

La Dirección Xeral de Saúde Pública de la Xunta de Galicia establece que en las zonas de baño con clasificación sanitaria insuficiente, "deberanse adoptar medidas de xestión adecuadas que incluirán a prohibición do baño ou a recomendación de absterse deste, para evitar a exposición das persoas bañistas á contaminación. Isto significa que, ademais do cartel coa clasificación sanitaria, deberá haber outro cartel prohibindo bañarse ou recomendando non facelo".