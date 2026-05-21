Fiebre en A Coruña por los cromos del Mundial: se agotan en horas y arrasan en reventa

La fiebre por los cromos del Mundial ya se ha instalado con fuerza en A Coruña. Conseguir sobres o álbumes se ha convertido en toda una misión para cientos de aficionados, con escenas que recuerdan a otras grandes locuras coleccionistas: reposiciones que duran apenas unas horas, clientes recorriendo varios puntos de venta en busca de stock y un mercado paralelo que se dispara en plataformas de compraventa.

En establecimientos de distintos barrios coruñeses, la historia se repite. La demanda supera con creces a la oferta y el producto desaparece prácticamente en cuanto llega.

En My Fruits Coruña lo viven cada semana. "Los lunes me reponen, pero se agotan rápido. No suelen pasar del jueves", explican desde el local. Allí, aseguran que los álbumes son incluso más codiciados que los sobres sueltos, ya que incluyen cuatro paquetes por cinco euros, lo que permite ahorrar un euro respecto a comprarlos por separado.

"No solo vienen niños; también adultos y gente de todas partes de la ciudad", cuentan. La pasión por completar la colección ha roto barreras generacionales y ha convertido la búsqueda de cromos en un pequeño fenómeno social.

La situación es similar en Parada Dulce. "La verdad es que vuelan. Al día siguiente de que nos surtan ya están agotados", relatan. Los álbumes desaparecieron el mismo día de su llegada y, aunque los pedidos suelen tramitarse los miércoles, el proveedor ya les ha advertido en varias ocasiones de que están completamente agotados.

Para evitar conflictos, han optado por no aceptar reservas. "No cogemos encargos para no dejar a nadie tirado", explican. Entre las escenas más llamativas, recuerdan a una clienta que compró una caja entera de sobres sin tener siquiera el álbum.

Internet, un refugio para solucionar la escasez

Mientras los puntos de venta físicos sufren la escasez, plataformas online de venta como Wallapop se han convertido en el gran punto de encuentro para coleccionistas coruñeses. Allí, usuarios como Miguel A. y Antonio P. publican listas detalladas de cromos repetidos y de las piezas que necesitan para facilitar intercambios con otros aficionados. El chat sirve para poner cita y hacer el intercambio, que antes se hacía con quedadas y en parques.

Otros optan directamente por la venta. Daniel F. ofrece 56 cromos sin repetir por nueve euros, mientras Tomás V. anuncia un lote de 50 sobres por 50 euros y añade el álbum de regalo. Teniendo en cuenta que cada sobre incluye siete cromos, son propuestas que buscan captar a quienes no quieren esperar nuevas reposiciones.

Más llamativa resulta la oferta de Elvira P., que ha puesto precio individual a prácticamente toda la colección: jugadores y alineaciones por un euro, escudos plata por 1,5 euros, bordes plata de equipos por dos euros, cromos especiales por cinco y algunas cartas top que alcanzan los 10 euros por unidad. También aparecen lotes cerrados, como el de Yosh B., que vende 70 cromos por diez euros.