La movilidad nocturna en A Coruña, un reto común de "igualdad", "disponibilidad" y "coordinación"

Sobre ocio nocturno y tardeo, cohesión social y convivencia, sostenibilidad y turismo se habla estos días en A Coruña. El foro de debate es la II Conferencia Nacional del Sector del Ocio y los Espectáculos, organizada por España de Noche y Galicia de Noite. La movilidad nocturna ha tenido cabida en el programa de este miércoles para ser analizada como elemento clave para la calidad y la seguridad de la experiencia de ocio.

Simplificar la regulación en materia de movilidad y alcanzar un pacto por la movilidad entre administraciones y agentes sociales asentado en la igualdad de disponibilidad para los usuarios.

Fueron las dos ideas, entrelazadas, más recurrentes en la mesa redonda celebrada en Espacio Avenida Abanca en la que participaron representantes del Concello de A Coruña, España de Noche, Consumes y la empresa de VTC Bolt.

La ciudad, reconocida este año como Capital Española de la Vida Nocturna, carece en cambio de una eficiente movilidad en horario nocturno o para cubrir servicios vinculados al ocio de noche. Así lo puso de manifiesto, según una encuesta hecha a consumidores, Miguel López Crespo, presidente de Consumes.

En este aspecto profundizaron los tertulianos. Es además una de las diez medidas que contiene el Pacto por la Movilidad Urbana en Galicia impulsado por la alianza de sectores económicos y sociales #LaCiudadQueNosMueve: promover una movilidad segura mediante la ampliación de alternativas en horarios nocturnos y en momentos de alta demanda.

"Simplificar" la regulación

El concejal de Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, expuso ideas en clave metropolitana, por lo que demanda "un plan de movilidad vinculado al ocio nocturno" que afecte a la ciudad y a la comarca.

Castro apuntó a "soluciones globales que pasan por entender que A Coruña es una ciudad pequeña de influencia grande". "En la ciudad hay que aumentar la oferta de transporte: tiene que ser diversa porque las opciones de desplazamientos son diversas".

"No puede ser que los del centro de la ciudad tengan todo el transporte a su disposición y los del área metropolitana sufran más problemas" Miguel López Crespo, presidente de Consumes

Ramón Mas, presidente de España de Noche, destacó que "la noche está cada vez más viva", por lo que demanda tener "activos todos los servicios las 24 horas".

Tanto Mas como otros participantes insistieron en la medida de "simplificar" la legislación existente en materia de movilidad para que no confluya distinta regulación que confunda a los usuarios del transporte. Ello, recalcó, "requiere un pacto político y valentía política de todos".

En defensa de los consumidores intervino el presidente de Consumes, quien se opuso a implantar sistemas de transporte que “generen diferencias y discriminación”.

"No puede ser que los del centro de la ciudad tengan todo a disposición y los del área metropolitana sufran más problemas. O que haya servicios deficitarios para las personas con problemas de movilidad”, dijo López Crespo, que señaló que "existe un problema importante de disponibilidad cuando hay picos de demanda".

"El usuario no percibe polarización entre modelos distintos de movilidad. Lo que quiere es tener opciones a su disposición a través del móvil, servicios de calidad, eficientes y disponibles" Juan Luis Fernández, senior policy de Bolt

Bolt estuvo representado por Juan Luis Fernández, especialista en políticas de alto nivel, quien apuesta por "conjugar una visión global de la movilidad con las necesidades de cada ciudad".

"El usuario no percibe polarización entre modelos de movilidad distintos. Lo que quiere es disposición de opciones a través de su móvil, servicios de calidad, eficientes y disponibles. Hay que regular y tomar decisiones", comentó el representante de la empresa de vehículo de transporte con conductor (VTC).

Coordinación general

La mesa coincidió también en la obligación de "coordinar" medidas, acciones y regulación de movilidad, haciendo un llamamiento a las administraciones para que "no se lancen la pelota las unas a las otras".

"En Galicia se produce ese debate competencial", dijo el portavoz de Bolt. Castro lamentó que sea "recurrente echar balones fuera", algo que calificó como "manifestación de irresponsabilidad". Puso como ejemplo que sea el Concello de A Coruña quien destine fondos a la captación de vuelos de su aeropuerto cuando de sus servicios se benefician muchos ayuntamientos de Galicia.

El Gobierno coruñés está trabajando en la elaboración de una ordenanza específica para regular el servicio de VTC en el ámbito municipal, dado que la normativa autonómica competente prohíbe la circulación de estos vehículos por tramos urbanos y solo los permite en vías interurbanas.

Tras una consulta pública con aportaciones de sectores que finalizó hace tres meses, se desconoce qué plazos sigue el Concello para someter a votación esta ordenanza.