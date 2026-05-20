Los coleccionistas tienen una cita esta semana en Retromanía del Outlet Área Central en Santiago

La feria reunirá desde este jueves y hasta el sábado expositores especializados de juguetes, música y cine, además de otras actividades para aficionados y coleccionistas

La feria de coleccionismo de juguetes, música y cine Retromanía celebra su segunda edición en el Outlet Área Central desde mañana jueves hasta este sábado. Las personas aficionadas y coleccionistas disponen de estos tres días para visitar los expositores participantes.

Retromanía traerá pines, muñecas, juguetes antiguos, vinilos y Cds, películas… También encontrarán productos de marcas tan conocidas como Playmobil, Lego o Funko.

El sábado 23, intercambio de cromos

El horario de esta nueva edición será de 11:00 a 21:00 horas. Diez horas durante tres días en las que los visitantes se sumergirán en el mundo de los juguetes, el cine y la música.

Además, el sábado 23, de 11:00 a 14:00 horas, habrá una quedada para quien quiera acercarse a la compra-venta e intercambio de cromos.

En Retromanía participan los expositores: El Baúl de los Recuerdos, Frikicollection, Imaginaclicks y El coleccionista de musgo. Cinéfilos, melómanos, coleccionistas…, en Retromanía tendrán donde encontrar lo que llevan tiempo buscando.

Últimos días de "O paseo do tapeo"

Por otro lado, la ruta de tapas y concurso gastronómico "O paseo do tapeo" del Outlet Área Central llega a sus últimos días. Hasta el domingo 24 de mayo, los clientes pueden disfrutar de 15 tapas, tanto dulces como saladas, en los nueve establecimientos participantes. Por un precio único de 3,5 euros por tapa, el visitante podrá sellar su Pasaporte del sabor y participar en sorteos.