¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña? Del Cheesecake Fest a los grandes conciertos y el fútbol en Riazor

El fin de semana en A Coruña prevé una amplia variedad de eventos. Desde los esperados conciertos de Dani Martín y Marta Sánchez, pasando por la programación semanal del Festival Resis y finalizando con el Cheesecake Fest, un delicioso festival de tarta de queso.

La semana culminará este domingo 17 con la celebración del Día de Las Letras Gallegas, que durante esta edición se conmemora a Begoña Caamaño, destacada periodista, escritora, activista y autora de la obra Circe ou o pracer azul.

Conciertos del fin de semana

Los grandes conciertos de este fin de semana estarán protagonizados por tres nombres de lo más reconocidos en el panorama musical de España: Dani Martín, compositor y líder de El Canto del Loco, quien ya lleva años con una exitosa carrera en solitario; Marta Sánchez, una de las artistas más icónicas de nuestro país, autora de himnos como La chica ye-yé; y Martirio, una icónica artista andaluza que lleva años enamorada del tango argentino.

El viernes 15 a las 20:30 horas en el Teatro Colón se estrenará el espectáculo Al Sur del Tango, protagonizado por Martirio. La artista andaluza se suma a la banda de Marcelo Mercadante, Jesús Lavilla y Olvido Lanza para presentar un inolvidable espectáculo en el que repasarán los tangos de los autores más célebres y atemporales.

El viernes 15 a las 21:00 horas en la Sala Pantalán se presentará el artista Samuel SLZR con su gira nacional #NUNCATERÍASDEUNGITANOENBICI. Este artista catalán se ha consolidado como una de las voces más importantes de la escena urbana española. Su estilo fusiona trap y rap con raíces flamencas. Es lo que Samuel SLZR llama “música de la calle para gente de la calle”.

El viernes 15 y sábado 16 a las 21:00 horas tenemos doble cita musical en el Coliseum, donde se presentará Dani Martín con su gira 25 P*t*s Años. Será un emocionante recorrido por sus 25 años de trayectoria musical como solista y líder de El Canto del Loco. Todo el Coliseum podrá corear junto a él los grandes éxitos que acompañaron a varias generaciones.

El sábado 16 a las 20:00 horas será el turno de Marta Sánchez de subirse al escenario del Palacio de la Ópera. La atemporal Reina del Pop Español celebrará junto a sus fans más leales sus 40 años de trayectoria musical. En esta cita tan especial repasará sus temas más icónicos y los nuevos éxitos de su álbum 40 Años 1985-2025. ¿Te lo vas a perder?

Por último, el domingo 17 a las 20:30 horas cerramos el fin de semana de grandes conciertos en el Teatro Colón con el espectáculo Eidos de Isabel Dobarro, ganadora del Latin Grammy 2025. La pianista reinventa la música clásica en esta propuesta que fusiona tradición y vanguardia de forma magistral.

Fútbol: R.C. DEPORTIVO vs FC ANDORRA

El domingo 17 a las 14:00 horas tenemos otra nueva cita con nuestro equipo blanquiazul en el Estadio Municipal de Riazor, donde se enfrentará al FC Andorra, buscando una nueva victoria que dejará al equipo herculino cada vez más cerca de la ascensión.

IX edición del Festival Resis - Programación semanal

El Festival de Música Contemporánea y Artes Vivas vuelve un año más a la ciudad herculina para celebrar su novena edición. Ya iniciado el 23 de abril, este encuentro cultural se seguirá desarrollando a lo largo de mayo y culminará el día 30 de este mes.

Al igual que en sus pasadas ediciones, Resis es un festival que será acogido por diversas salas de la ciudad coruñesa. Como eventos adicionales, se celebrará un concierto en Madrid el 6 de junio.

La novena edición de Resis homenajea el 100 aniversario del nacimiento de Morton Feldman a través de los espectáculos de agrupaciones como Arxis Ensemble o el Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia y las actuaciones de los artistas residentes de este año: Niño de Elche y Héctor Cavallaro.

La programación de esta semana es la siguiente:

Viernes 15 a las 20:00 horas en el Palacio de la Ópera - Concierto Ars Umbrae de la Orquesta Sinfónica de Galicia

Sábado 16 a las 20:00 horas en la Sala de Exposiciones del Palacio Municipal - Concierto To Ho Boc He A/V de Juan Lesta & Marco Maril

Cheesecake Fest 2026

Desde el viernes 15 hasta el domingo 17 tendrá lugar en el recinto de Expocoruña la feria gastronómica Cheesecake Fest, una cita donde los amantes de este postre podrán disfrutar de una amplia variedad de propuestas gourmet, música y muchas más sorpresas.

A lo largo de este fin de semana, diferentes chefs mostrarán al público coruñés algunas de sus cheesecakes más creativas y deliciosas. Todos los asistentes podrán degustar por diferentes precios tres tipos diferentes de postres: clásicos y frutales, tentaciones dulces y sabores exóticos y gourmet.

¿Eres un auténtico fan de la cheesecake? ¡Entonces no te puedes perder esta feria! El acceso al recinto es totalmente gratuito. Los horarios variarán dependiendo del día:

Viernes: De 16:00 a 22:30 horas

Sábado: De 12:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 23:00 horas

Domingo: De 12:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 22:00 hora

Corufest 2026 - Programación semanal

El Corufest regresa un año más a la ciudad herculina para celebrar su sexta edición, iniciada el pasado 6 de mayo, y que culminará el domingo 17 de esta semana.

Este festival de artes escénicas celebra la diversidad afectivo-sexual, abordando la cultura LGTBIQ+ a través de una serie de propuestas culturales y artísticas de teatro, danza, encuentros y literatura. Una vez más, el lema de este festival es “unha cidade que acolle, unha cultura que transforma”.

La programación de esta semana llega más cargada que nunca:

Jueves 14

Drama, Glitter e Revolución - De 16:00 a 20:00 horas

Laboratorio escénico en el Centro Ágora

Es necesaria inscripción previa

Caballito de mar - 20:30 horas en el Teatro Rosalía de Castro

Entradas en Ataquilla.com

Viernes 15

Encuentro sobre Derechos Culturales e Identidad LGTBIQ+ - 18:00 horas en Galgo Azul

Entrada libre

Sábado 16

Encuentro con Pau Coya - 12:30 horas en Galgo Azul

Entrada libre

Representación de la pieza de danza Nik-Eu 2.0 - 20:30 horas en el Centro Ágora

Entradas en Ataquilla.com

Domingo 17

Clausura del festival con Ismael Ramos - 12:30 horas en Galgo Azul

Entrada libre

Proyecciones del fin de semana

Durante este fin de semana podremos seguir disfrutando de la programación de proyecciones de la Filmoteca de Galicia y el Fórum Metropolitano.

Por un lado, la Filmoteca de Galicia presentará la retrospectiva del director de cine alemán Rainer Werner Fassbinder y varios filmes del programa Off Galicia. Por otro lado, el Fórum Metropolitano proyectará diversas películas de autoría internacional.

La programación del fin de semana de la Filmoteca de Galicia:

Jueves 14 a las 18:00 horas - La ruleta china de Rainer Werner Fassbinder

Jueves 14 a las 20:30 horas - Decorado de Alberto Vázquez

Viernes 15 a las 18:00 horas - Reflexos do amor escuro de J.A. Jiménez, F. Naveira y G. Rolán

Sábado 16 a las 18:00 horas - Decorado de Alberto Vázquez

La programación del fin de semana del Fórum Metropolitano:

ENZO de Robin Campillo - Jueves 14 y viernes 15 a las 20:00 horas, sábado 16 a las 17:30 y 20:00 horas

Csak A Szé (Solo el viento) de Benedek Fliegauf - Jueves 14 y viernes 15 a las 20:00 horas, sábado 16 a las 17:30 y 20:00 horas

Obras de teatro del fin de semana

Este fin de semana podremos disfrutar de una variada programación teatral destinada tanto al público infantil como adulto.

Os dous de sempre - Viernes 15 a las 20:30 horas en el Teatro Rosalía de Castro.

En este espectáculo humorístico, Mofa e Befa encarnan a Pedriño y Rañolas, dos antagónicos amigos creados por la mente del ilustre Castelao.

As palabras perdidas - Sábado 16 a las 18:00 horas en el Fórum Metropolitano.

La Compañía Inventi Teatro presenta esta obra versátil, donde se anima al público a hablar gallego de forma divertida, dinámica y moderna. Niños y adultos podrán disfrutar de las aventuras de la Condesa Colorada y su ayudante Leocadiof.

Debulendo lendas galegas - Domingo 17 a las 12:30 y 17:30 horas en el Teatro del Andamio.

Este espectáculo de cuentacuentos recorre las leyendas que enseñan el valor de nuestra cultura gallega, enseñando a los más pequeños de la familia el rico universo imaginario del que disponemos.

RetroFuture Fest 2026

Desde el jueves 14 hasta el sábado 16 la ciudad herculina podrá disfrutar de RetroFuture, el festival de música electrónica con DJ’s de todo el planeta.

Al igual que años anteriores, RetroFuture Fest es conocido por disponer de una selección vanguardista y experimental de sus DJ’s, actuaciones en directo y formatos visuales.

Las citas de este festival se repartirán entre tres localizaciones diferentes e irán variando de temática:

Viernes 15 de 20:00 a 23:00 horas - RETROFUTURE LAB en el Auditorio de la Domus

Viernes 15 de 00:30 a 06:00 horas - RETROFUTURE CLUB en Playa Club

Sábado 16 de 17:00 a 00:00 horas - RETROFUTURE DAY en la Explanada de la Domus

Sábado 16 de 00:30 a 06:00 horas - RETROFUTURE CLUB en Playa Club

El cartel de artistas que se podrán disfrutar a lo largo de estos tres meses es el siguiente:

Artur M. Puga (AV Live)

Boris Divider (AV Live Dataperform)

Dame Area (Live)

Ed Warner

ICF

Kinetic

Le Syndicat Electronique (Live)

Liños

Pelacha

Persa (Live)

Robot City (Live)

The Bohemian Show

Victims of Secrecy «AKA Christian Wünsch» (Live)

Las entradas están a la venta desde 17 euros en fourvenues.com

Maio Jazz - Programación semanal

El festival Maio Jazz vuelve a llenar los escenarios del Teatro Colón de la mejor música de jazz, blues y R&B.

El ciclo fue oficialmente inaugurado el 10 de mayo de la mano de Nani García y Virxilio da Silva. Esta semana, recibiremos el sábado 16 a Pablo Sanmamed, quien presentará su espectáculo A Estrela Mostrada.

Hay que recordar que todos los conciertos darán inicio a las 20:00 horas. Las entradas se encuentran a la venta desde 4,50 euros.

Monólogo ‘Humor Blanco’ de David Suárez

El viernes 15 a las 20:00 horas en el Auditorio Sede Afundación podremos disfrutar de una hora completa del humor más polémico del cómico coruñés David Suárez, quien hablará desde el sexo hasta el envejecimiento.

Porque nuestro cómico es partidario de esa comedia que te hace reflexionar acerca de lo incómodo. ¿Serás capaz de aguantarlo? Este es Humor Blanco, el show de humor negro más famoso de España que ya ha hecho Sold Out en la ciudad herculina.

Espectáculo ‘Más que palabras’ de Lamine Thior

El sábado 16 a las 20:00 horas en el Auditorio Sede Afundación tenemos cita con otro gran cómico: Lamine Thior, quien llega a la ciudad herculina para presentar su show Más que palabras, una combinación de la comedia más clásica con improvisación, diálogo… ¡Y hasta baile!

Se subirá al escenario de Sede Afundación para hablar de los temas más actuales: relaciones intergeneracionales, ChatGPT, el terraplanismo y mucho más. ¡No os lo podemos contar todo! Para eso tenéis que haceros con vuestra entrada en Ataquilla.com por solo 19,80 euros.