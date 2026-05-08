Ferrol homenajeará a Begoña Caamaño por el Día das Letras Galegas

El Ayuntamiento de Ferrol homenajeará este mes a la escritora, periodista y activista Begoña Caamaño con motivo del Día das Letras Galegas. La programación, organizada por las concejalías de Normalización Lingüística y Cultura, incluirá actos institucionales, conciertos y exposiciones entre los días 15 y 17 de mayo.

La autora homenajeada, nacida en Vigo en 1964 y fallecida en 2014, destacó por su reinterpretación de los mitos clásicos desde una perspectiva feminista en obras como Circe ou o pracer do azul y Morgana en Esmelle. Además de su trayectoria literaria, desarrolló una amplia carrera profesional en la radio gallega.

El acto institucional tendrá lugar el sábado 17 de mayo a partir de las 17:00 horas en el local de la asociación vecinal de Mandiá. Durante la jornada se realizará una lectura sobre la obra de la autora y habrá actuaciones musicales del grupo As Pías y de la banda de gaitas Agarimo. El evento está organizado conjuntamente por el Ayuntamiento y la Agrupación das AAVV do Rural con el objetivo de acercar la cultura gallega a los vecinos y vecinas.

Programación cultural

La programación cultural se completará con varios conciertos. El sábado 16 de mayo, el cantante Amancio Prada actuará en el Teatro Jofre en un recital especial por el 50 aniversario de Rosalía de Castro. Un día después, el centro cultural Torrente Ballester acogerá el concierto gratuito del grupo Lenda Ártabra.

Además, el Ayuntamiento impulsará dos exposiciones vinculadas a la literatura y la identidad cultural gallega. Del 15 al 19 de mayo podrá visitarse en la Praza de Armas la muestra "Ferrol nas Letras Galegas", mientras que el centro cívico Carvalho Calero inaugurará otra exposición dedicada a la vida y obra de Rosalía de Castro.