El susto de los pasajeros de un avión A Coruña-Madrid al ver arreglos en el motor con cinta adhesiva

Hoy se ha hecho especialmente viral un vídeo en redes sociales por su aparente rareza, aunque todo tiene una explicación. Poty, conocido bailarín, coreógrafo y presentador de televisión, ha publicado en su Instagram un curioso vídeo del motor de un avión durante su vuelo desde A Coruña con destino Madrid.

Según relata el propio artista, viajaba tranquilo e incluso dormido cuando una pasajera lo despertó al observar, a través de la ventanilla, que uno de los motores tenía unas piezas aparentemente sujetas con "cinta americana", que además parecían estar despegándose por uno de los lados.

El curioso viaje de A Coruña a Madrid de Poty

El bailarín y coreógrafo Poty Castillo ha compartido en sus redes sociales una anécdota vivida durante un vuelo entre A Coruña y Madrid que no ha tardado en hacerse viral.

Según relata, viajaba dormido cuando una señora sentada a su lado lo despertó alarmada para que mirase por la ventanilla. Al hacerlo, observó que uno de los motores del avión presentaba unas piezas sujetas con cinta adhesiva, que además parecían despegarse por uno de los lados.

El artista reconoce que el susto fue considerable, tanto para él como para otros pasajeros, cuyos comentarios prefirió no reproducir. Como es obvio, todo tiene una explicación técnica, pero el bailarín destaca que "el aspecto de 'ÑAPA' es muy grande!! Como no puede ser de otra manera, el susto es enorme!!"

Esa "cinta americana", como así la llama Poty en su publicación y, seguramente, muchos de los pasajeros del avión, fruto del susto, es verdaderamente Speed Tape, tal y como han comentado más de un usuario en las respuestas al vídeo. Se trata de una cinta de aluminio adhesiva súper resistente que se utiliza en la industria aeronáutica para llevar a cabo reparaciones temporales y menores en el exterior del avión.

"Es speed tape, una cinta aeronáutica de aluminio diseñada para aguantar velocidad, temperatura y vibraciones. Se usa para pequeñas reparaciones externas en el carenado del motor (la parte que cubre, no el interior)", le comenta @davide__lavandeira, que añade: "Está certificada y los técnicos solo permiten volar así si cumple todos los límites de seguridad. Es una solución temporal, pero totalmente segura".