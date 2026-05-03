La frase que en gallego tiene un significado diferente al castellano: símbolo de resiliencia y superación

Los gallegos tenemos el privilegio de nacer y crecer con dos lenguas. El gallego no es solo un idioma: es un símbolo de identidad y orgullo que nos define y nos une de una manera muy nuestra y diferente al resto.

En él hay palabras que, al traducirse de forma literal al castellano, pierden matices y parte de su esencia; otras, simplemente, no tienen equivalente. Y luego están las que compartimos con el castellano, pero que aquí adquieren otro tono, porque las hacemos nuestras y las llenamos de la forma de sentir que solo se entiende aquí.

"Todo amaina"

Morriña, enxebre, afouteza, toxo, xeito... Hay palabras gallegas que, por mucho que se traduzcan, nunca llegan a decir exactamente lo mismo. No es solo una cuestión de idioma, sino de lo que llevan detrás: historia, carácter y una forma de ser muy particular.

Entre ellas, hay una expresión que resume como pocas la manera gallega de enfrentarse a la vida: "todo amaina". A simple vista, podría traducirse como "todo se calma" o "todo pasa".

En castellano, "amainar" se usa sobre todo para hablar del viento o de la lluvia cuando pierden fuerza. Pero en gallego va más allá. Es una idea que se cuela en lo cotidiano y que, con el tiempo, acaba convirtiéndose en una forma de ver la vida.

Porque "todo amaina" no habla solo de que algo se termine, sino de que, por duro que sea el momento, acabará pasando. Es una manera de resistir, de no rendirse, de seguir adelante. Algo muy propio de los gallegos.

No es casualidad. A lo largo de su historia, Galicia ha pasado por etapas difíciles: momentos en los que su lengua, su cultura e incluso su identidad sufrieron una represión que casi hace que desaparezcan, sin éxito: siempre han seguido en pie.

Esta idea se refleja en la canción "Todo amaina" de Tanxugueiras. A través de este tema, transmiten ese proceso de transformación personal: dejar atrás lo que pesa, aceptar lo vivido y confiar en que el tiempo hará su parte.

Por eso, "todo amaina" no es solo una frase, sino una forma de entender la vida. Porque si algo hemos aprendido los gallegos, es precisamente eso: que todo, tarde o temprano, amaina.