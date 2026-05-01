Todos los grandes eventos y conciertos de Santiago en mayo de 2026: planes que no te puedes perder

Comienza el mes de mayo y lo hace con un puente gracias al viernes festivo. El Día Internacional del Trabajador se celebra este 1 de mayo, uniéndose a sábado y al domingo en un fin de semana largo lleno de planes para pasárselo en grande en Santiago de Compostela.

Más allá de los conciertos y eventos que hay este fin de semana, la ciudad compostelana cuenta los días para las Fiestas de la Ascensión, una cita que nadie se pierde a mediados de mes. Mondra ha sido el primer artista confirmado, y a él se unirán otras actuaciones en los próximos días.

No solo las Fiestas de la Ascensión protagonizarán mayo. Representaciones teatrales, conciertos, exposiciones... Son muchas las opciones para pasárselo en grande a lo largo de las próximas cuatro semanas en la capital gallega a las que se unen propuestas como la MilongUSC, en la que amantes del tango y de la milonga se reunirán en el Colexio Fonseca para bailar y socializar el 20 de mayo.

Fiestas de la Ascensión

Mondra Zeltia Iglesias

Quedan menos de 15 días para el inicio de las Fiestas de la Ascensión. El músico y bailador Mondra actuará el día grande, el 14 de mayo, en la praza da Quintana. Todo un honor para un artista residente en Santiago que avanzó que el concierto contará con sorpresas.

Sobre el escenario, Mondra estará acompañado por Artur Puga, Julia Sánchez-Biezma, Xabi Gómez y Saínza Piñeiro, que conforman la banda, y Sabela Domínguez y Jandros Rodríguez como intérpretes de danza.

Más allá de Mondra, también se ha confirmado la celebración de la Romaría das Flores en el parque de Belvís. El evento será los días 16 y 17 de mayo y contará con actuaciones musicales, gastronomía y actividades para todos los públicos.

Santiago contará durante la fiesta más picheleira con una amplia programación cultural para que todo el mundo se lo pase en grande. La previsión es que sea presentada la próxima semana.

Festa do Banquete de Conxo

Festa do Banquete de Conxo. Concello de Santiago

La tradicional Festa do Banquete de Conxo se celebrará del 22 al 24 de mayo con una amplia programación complementaria a la recreación del evento celebrado el 2 de marzo de 1856. Los asistentes podrán disfrutar del desfile teatralizado, talleres y gastronomía durante todo el fin de semana.

El Mercado do Libro se celebrará en la plaza Aurelio Aguirre el sábado y el domingo tanto por la mañana como por la tarde. Un espacio cultural en el que también se celebrarán actividades paralelas.

Conciertos

Pablo López. Carlos Díaz, Teatro Cervantes

Eris Mackenzie es el proyecto del productor Carlos Eirís, que fusiona electrónica de vanguardia con elementos de la tradición gallega. El compositor coruñés actuará este 7 de mayo desde las 20:30 horas en el Riquela Club. Rebeliom do Inframundo, por otro lado, presenta su nuevo trabajo Orgulho el viernes 8 a las 20:30 horas en la Sala Capitol.

La banda pontevedresa integrada por Rubén Abad y María Villanueva, Raposa, está también este 8 de mayo en Santiago, aunque en su caso actuará desde las 21:00 horas en Modus Vivendi. Al día siguiente, en el Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia, Ara Malikian presenta Intruso, un viaje personal en el que habla de encontrar su hogar en el mundo a través del arte y la música.

El domingo 10 de mayo habrá dos conciertos: la Banda Municipal de Música de Santiago presenta Un paso rupturista a las 12:00 horas en el Teatro Principal, mientras que Edwyn Collins actuará en la Sala Capitol a las 20:00 horas.

OBK celebra 35 años de trayectoria con Vértigo Tour, en el que invita al público a reencontrarse con los grandes éxitos que han marcado a varias generaciones. La gira trae al grupo hasta Santiago de Compostela, donde actuará el 15 de mayo a las 21:00 horas. El 16 será el turno de Pablo López, que actúa en el Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia a las 21:00 horas con El niño del Espacio.

La legendaria banda de rock granadina 091 visitará la Sala Capitol de Santiago el 21 de mayo, mientras que el 22 el compositor gallego Rodrigo Ramos actuará en Modus Vivendi. Silvia Pérez Cruz, por otro lado, actuará el sábado 23 en el Auditorio de Galicia desde las 20:30 horas.

El evento solidario Festa da Língua da Semente 2026, con las Escolas de Ensino Galego Semente, se celebrará este 24 de mayo en el Auditorio de Galicia. Sés, Mondra, Ukestra do Médio, As Bouba, Peter Punk y el Regueifa Tour actuarán.

El dúo chileno-español Emilia y Pablo presenta un adelanto de De Púrpura e Melancolía, su nuevo trabajo. Un viaje musical por la poesía de Gabriela Mistral, Alejandra Pizarnik y otras grandes autoras que podrá disfrutarse en el Riquela Club el 28 de mayo. Al día siguiente, Delacueva estará en la Sala Sónar.

Inspirado en los legendarios conciertos de Pavarotti, Domingo y Carreras, Una noche con los tres tenores se podrá ver en el Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia este 30 de mayo, jornada en la que actuará The Soundtrack of Our Lives en la Sala Capitol.

El mes terminará con uno de los conciertos conmemorativos del 60º aniversario del Orfeón Terra a Nosa. Será a las 21:00 horas en el Convento e Iglesia de San Francisco.

SantYaGo10k

Cartel de la SantYaGo10k 2026.

La carrera popular nocturna SantYaGo10k celebra este año su 10ª edición. El evento deportivo dará visibilidad a la asociación Aspanaes y contará con unos 2.000 participantes el próximo 30 de mayo. La salida será a las 22:00 horas en San Francisco, con meta en la praza do Obradoiro. Habrá guardarropa y servicio de duchas.

El trazado de 10 kilómetros, además, está homologado por la Real Federación Española de Atletismo. Las inscripciones están abiertas a través de la web oficial del evento, así como de forma presencial en el Multiusos Fontes do Sar y en el Complexo Deportivo Santa Isabel.

Teatro

Escenas do Cambio.

Las representaciones teatrales son uno de los reclamos culturales de este mes en Santiago de Compostela. Hamlet se puede ver en el Salón Teatro este fin de semana, mientras que Filtro, un relato intenso sobre política, sociedad y memoria histórica, se representará el 8 de mayo a las 20:30 horas en el Teatro Principal.

Del 7 al 10 de mayo, el festival de teatro, danza y arte en acción Escenas do Cambio celebra su duodécima edición con 11 propuestas escénicas trasnacionales en las que conviven artistas y compañías de diferentes procedencias. Las representaciones podrán verse en la Cidade da Cultura.

Alicia wants to narra la vida de una adolescente en situación de vulnerabilidad que se reencuentra con su madre tras ser expulsada de un centro de menores. Podrá verse en el Teatro Principal el 21 de mayo, un día antes de que Somos os monstros se represente en el Salón Teatro.

Ca-Co-Flex! A obra sobre a non-vivenda, en el Teatro Compostela, se presenta el 30 de mayo como "una comedia para sobrevivir al absurdo de la realidad" a través de la historia de cuatro compañeros de piso.

Espectáculos

'Piensa en Wilbur' se podrá ver este domingo en Santiago.

Marcos Waldemar presenta Inherente, su espectáculo más personal. Cartomagia, ilusiones participativas, mentalismo... Todo es posible en el show del heredero del Conde de Waldemar, que se podrá ver este 2 de mayo en el Teatro Compostela.

Plagado de acrobacias, humor, y riesgo, Piensa en Wilbur impactará (literalmente) en el público este 3 de mayo a las 18:00 horas en el Auditorio Abanca. A ver qué pasa, el espectáculo unipersonal escrito e interpretado por Evaristo Calvo, se podrá ver el 20 de mayo en la Sala Capitol.

Humor

Cartel del espectáculo de humor 'A penúltima' de Carlos Blanco

Para aquellos que tengan ganas de reírse, nada mejor que apostar por el espectáculo de Carlos Blanco, que estará con A Penúltima el sábado 9 en el Teatro Compostela desde las 20:30 horas.

El Sentido de la birra (ESDLB en directo) propone una experiencia que va más allá del formato podcast, combinando humor y reflexión en un encuentro directo con el público. Ricardo Moya se subirá al escenario de la Sala Capitol acompañado de invitados sorpresa el 23 de mayo.

Para los más pequeños

El espectáculo infantil 'Lumiero',

Lumiero es un espectáculo visual y musical para la primera infancia en el que Lumiero y su hija Lumina exploran un mundo de luces, sombras y música, creando una experiencia mágica y entrañable que celebra la imaginación y el buen humor. Este 3 de mayo a las 11:00 horas en el Auditorio de Galicia.

El espectáculo circense de Zirko Txosko, Tavole, podrá verse el 10 de mayo en la Casa das Máquinas, donde el 30 de mayo se representará Circo Doble Expreso. Basado en los dibujos de La Granja de Zenón, La Granja. El Musical podrá verse el 23 de mayo en el Teatro Compostela.

Exposiciones

Colita, la fotógrafa que retrató a las mujeres 'antiféminas' de la dictadura

Las exposiciones son un gran recurso para disfrutar de una mañana o una tarde entretenida mientras se aprende sobre algo de interés. Santiago de Compostela alberga este mes de mayo varias muestras que se presentan como una oportunidad única de conocer más sobre autores, Galicia o arquitectura.

Una de ellas es Mulleres sobranceiras. Luísa Villalta. Música, palabra e compromiso, que permite conocer en la Cidade da Cultura la figura de la autora homenajeada por el Día das Letras Galegas 2026. En el mismo espacio se puede visitar la exposición de arte contemporáneo As estacións do ano na arte galega dos séculos XX e XXI.

Explorar virtualmente el patrimonio cultural y natural de Galicia es posible gracias a O Galiverso, que podrá disfrutarse en la Cidade da Cultura hasta este 3 de mayo. También termina este domingo Internalities. Arquitecturas para un equilibrio territorial, en el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC).

La exposición A natureza das cousas reúne una selección de fotografías de Chema Madoz realizadas entre 1982 y la actualidad y está en la Sede Afundación, mientras que Antifémina recupera en el Auditorio de Galicia el trabajo fotográfico de Colita.

El proyecto artístico O ADN da Unidade se puede visitar en el Instituto Europeo Campus Stellae, situado en la Praza da Quintana, a través de una intervención mural que combina arte contemporáneo y técnicas tradicionales de la arquitectura. Otra exposición de interés está en el Museo do Pobo Galego, donde pueden verse las esculturas del Maestro Mateo recuperadas recientemente por el Concello de Santiago.