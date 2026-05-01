Estos son los grandes eventos que acogerá A Coruña en mayo: música, humor, espectáculos y mucho más

El mes de mayo arranca en A Coruña entre conciertos, las últimas actuaciones del Encuentro Mundial de Humorismo y coletazos de la Feria de Abril a la coruñesa. La primavera se asienta en la agenda de ocio de la ciudad que empieza a sumar alternativas para todos los fines de semana y más opciones entre semana.

En el ámbito musical destacan las actuaciones de artistas como Javi Chapela, Iván Ferreiro, Dani Martín o Bad Gyal. Además, regresa el ciclo Coruña Sounds que traerá la gira de despedida de las leyendas del rock Megadeth. Los más pequeños, y los no tanto, podrán disfrutar saltando en un festival de hinchables para toda la familia, también habrá tiempo para un poco de humor, con los últimos coletazos de la sexta edición del Encuentro Mundial de Humorismo con nombres como Eva Hache, Malena Alterio, JJ Vaquero y David Amor.

Concierto del mes en A Coruña

Mayo llega a A Coruña con una amplia variedad de eventos musicales que prometen llenar los recintos de la ciudad.

El NH Finisterre acogerá el 1 de mayo, a partir de las 19:00 horas, un concierto de Candlelight con un tributo a Hans Zimmer. A continuación, a las 21:00 horas, será el turno de otro recital homenaje a la banda sonora de la serie televisiva Outlander. Ese mismo día, el Palacio de la Ópera ofrecerá otra cita musical a las 20:00 horas, con la Orquesta Sinfónica de Galicia bajo la batuta de Víctor Pablo Pérez. Además, el Pantalán Rest Club programará a las 22:30 horas un concierto de la banda valenciana Mala Gestión, mientras que en la sala Filomatic actuarán Bisonte y Bicos de Nai. Por su parte, la Sala Pelícano contará con Grecas a las 21:30 horas. La Sala Mardi Gras acogerá a The Cruz & The Dukes of Harlem a las 22:30 horas, y en la Sala Garufa actuará el Quinteto Lunfardo a la misma hora.

La siguiente cita musical será en el Playa Club, con la actuación de Cybernene el sábado 2 de mayo desde las 20:30 horas. La siguiente cita musical de la noche será en la sala Mardi Gras, con la actuación de Vimbio desde las 21:00 horas. Además, Javi Chapela cantará en la sala Garufa a las 22:30 horas.

El martes 5, la sala Filomatic contará con la presencia de tres bandas de Bisonte Blanco, Superglú y Látigo Mantra, a partir de las 21:30 horas. El jueves 7 de mayo el Teatro Colón será escenario de un nuevo concierto de la Banda Municipal de A Coruña, a las 12:15 horas, ese mismo día por la noche la sala Garufa contará con Demo Rumudo y Planète Sauvage a las 21:30 horas.

Javi Chapela Cedida

Para el viernes 8, la Orquesta Sinfónica de Galicia ofrecerá a las 20:00 horas un recital dirigido por Karl Heinz Steffens en el Palacio de la Ópera. Casi en paralelo la sala Pelícano contará con la voz de Paula Mattheus y el Playa Club tendrá a Roomtrash, a partir de las 20:30 horas. A las 22:00 horas habrá también un concierto de MEU en la sala Garufa.

El sábado 9, de nuevo la Orquesta Sinfónica de Galicia ofrecerá a las 20:00 horas un recital dirigido por Karl Heinz Steffens en el Palacio de la Ópera. También el pianista Borja Niso tocará en el teatro Colón a partir de las 20:30 horas y Octopus's Garden a las 22:00 en la sala Garufa. Además, el músico gallego Iván Ferreiro se subirá al escenario del Coliseum a las 22:00 horas.

Al día siguiente, el 10 de mayo, desde las 20:00 horas la sala Garufa acogerá el concierto de R01. Ese día en el Palacio de la Ópera habrá concierto a las 20:00 horas del violinista Paco Montalvo, también de Yoly Saa a las 20:00 en la sala Mardi Gras y de Nani García Trío con Virxilio da Silva en el teatro Colón a las 20:00 horas.

Las citas musicales continuarán el miércoles 13 con la Sociedad Filarmónica de A Coruña que tocará junto a la Orquesta de Cámara Galega en el Rosalía de Castro a las 20:00 horas. Ya el jueves 14 la sala Garufa acogerá un concierto de Garufa Devils Big Band a las 22:00.

El viernes 15 la música continúa con el Festival de Música Contemporánea A Coruña (Resis) y la actuación de la Orquesta Sinfónica de Galicia en el Palacio de la Ópera a las 20:00 horas. El teatro Colón acogerá el concierto de 'Al Sur del Tango' a las 20:30 y el Centro Socio Cultural Ágora

El 16 de mayo, la programación continúa con uno de los conciertos más importantes del mes: a las 21:30 horas, el Coliseum de A Coruña recibe a Dani Martín dentro de su gira '25 P*t*s Años', uno de los eventos de mayor afluencia del mes y el Palacio de la Ópera contará con Marta Sánchez a las 20:00 horas. También, ese mismo día el teatro Colón a las 20:00 tendrá un concierto de Pablo Sanmamed y la sala Filomatic contará con Morgen, Harry May y Silly Sally a las 21:30 horas. En la sala Garufa tocarán Jarbis y The Groovy Shakers a las 22:00 horas.

El Día de las Letras Gallegas, 17 de mayo, la Banda Municipal de A Coruña dará un concierto especial en el teatro Colón a las 12:15 horas. También en el teatro Colón actuará Eidos, con Isabel Dobarro a las 20:30 horas.

Banda Municipal de A Coruña. Cedida

El 21 de mayo, a las 22:00 horas, la sala Inn Club acoge el concierto de Karina, dentro de su 'Freedom Tour 2026'. Al día siguiente, 22 de mayo a las 20:00 horas, la Orquesta Sinfónica de Galicia ofrece un concierto en el Palacio de la Ópera. A la misma hora, el Teatro Colón acoge el concierto de OBK, mientras que la Sala Garufa programa a Lemot a las 22:00 horas.

El 23 de mayo, a las 20:00 horas, el Coliseum de A Coruña recibe a Bad Gyal en uno de los conciertos más esperados del mes. También actuará la Orquesta Sinfónica de Galicia a las 20:00 en el Palacio de la Ópera. Y, esa misma noche, a las 22:00 horas, la Sala Garufa acoge a Luis Fercán, completando una jornada de gran actividad musical en la ciudad. También tocará Hilario Rodeiro en el teatro Colón a las 20:30 horas y Teksuo a las 22:00 en la sala Filomatic.

El 24 de mayo, a las 12:15 horas, la Banda Municipal de A Coruña ofrece un concierto en el Teatro Colón, dentro de su programación habitual matinal. También en la sala Garufa estará César de Centi & Tito Calviño Jr. a las 19:30 horas.

El lunes 25, el ciclo 'Elas son artistas' trae a Scarlet Rivera & Rob Stoner al escenario de la sala Garufa a las 20:30 horas. Al día siguiente, 26 de mayo, a las 20:00 horas, la Sociedad Filarmónica de A Coruña presentará un concierto en el Teatro Rosalía de Castro, continuando con su ciclo de música clásica. El 27 de mayo, a las 21:00 horas, el Coliseum de A Coruña acoge el concierto de Megadeth dentro del ciclo 'Coruña Sounds 2026'. A las 21:30 horas, la Sala Mardi Gras recibirá a Tchotchke.

Dani Martín en Monte do Gozo. Álvaro Ballesteros-Europa Press

El 29 de mayo, a las 00:00 horas, el Playa Club acoge el concierto de Malevolence y la sala Mala Vida contará con Pedro LaDroga a las 20:00. Por último, la Orquesta Sinfónica de Galicia actuará en el Palacio de la Ópera a las 20:00, grupo Candelabro, lo hará en la sala Garufa a las 21:00 horas y Lisdexia a las 23:00 horas en la sala Mardi Gras.

El 30 y 31 de mayo en A Coruña ofrecen una programación centrada en la música en directo con propuestas de distintos estilos y formatos. El sábado 30, el Playa Club acoge a las 00:00 horas el concierto de Malevolence, una de las bandas destacadas del panorama hardcore y metal contemporáneo.

Ya el domingo 31, la actividad musical continúa con el concierto de JUZZ en el Teatro Colón a las 20:00 horas, seguido a las 20:30 horas por la actuación de Kevin Johansen junto a Liniers en el Teatro Rosalía de Castro, un espectáculo que combina música en directo con ilustración. El cierre de la jornada llega a las 21:00 horas en el Palacio de la Ópera con 'This is Michael', un gran tributo a Michael Jackson que reúne música, voces en directo y coreografías en un formato escénico de gran formato.

Encuentro Mundial de Humorismo

La primera semana de mayo será la recta final de la sexta edición del Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU). El viernes 1 de mayo, la jornada incluirá varios espectáculos. A las 12:30 horas, en el Teatro Colón, se celebra '¿Esto se entiende?', una propuesta centrada en el proceso creativo del humor. Ese mismo día, a las 19:00 horas, en Palexco, tendrá lugar el espectáculo 'Humoris Causa', con varios cómicos en escena. Además, a las 18:00 horas, el Teatro Colón acoge otra función del festival dentro de la programación final del EMHU.

Fantastic Colofon en el EMHU 2025. Leo López

El sábado 2 de mayo, a partir de las 12:00 horas, el Teatro Colón presenta 'Piensa en Wilbur', seguido a las 19:00 y 22:00 horas por dos pases en el Palexco de 'Chisteria Colectiva', un espectáculo que mezcla humor y magia. Además, a las 19:00 horas, se celebrará el espectáculo 'Ícaro' en el teatro Colón, dentro de la línea de propuestas más visuales y escénicas del festival.

El domingo 3 de mayo será el último día del festival. A las 12:30 horas, en el teatro Colón, tendrá lugar el espectáculo 'Mi Media Comedia' de la mano de Eva Hache y Malena Alterio. Finalmente, a las 20:00 horas, el Teatro Colón acogerá el espectáculo final, la gala 'Fantastic Colofon', que pondrá el broche de oro a once días de humor en la ciudad herculina. El espectáculo estará en manos de Eva Hache, JJ Vaquero y el propio Luis Piedrahita, organizador del festival.

Exposiciones

Mayo comienza en la ciudad con la continuación de Lalique, la belleza en el art nouveau y el art déco, que se puede visitar en la sala de exposiciones de la Fundación Barrié hasta el 12 de julio. La muestra recoge unas 300 piezas con dibujos, joyas y ornamentos en diferentes materiales que el artista francés realizó a lo largo de su vida, redefiniendo la relación entre el arte y la industria.

Otras exposiciones que se pueden ver este mes en la ciudad son Outras historias posibles en Afundación y Comedy Wildlife con fotografías de naturaleza disponible desde el 16 de abril hasta el 11 de junio en el mismo espacio.

La explanada de O Parrote acoge desde el 30 de abril y hasta el 10 de junio la exposición 'Nikola Tesla - El Genio de la electricidad moderna', que será gratuita, pero con reserva necesaria.

Películas y proyecciones

El 2 de mayo la Filmoteca de Galicia acoge la proyección gratuita de 'La ley del más fuerte' a las 18:00 horas. El 4 de mayo, el Fórum Metropolitano proyectará a las 21:00 horas el documental 'A terra por gañar' realizado por la organización Adega en el que se reflejan los 50 años de historia de la asociación ecologista gallega. Será gratis y al terminar habrá un coloquio con personas destacadas del ecologismo coruñés que compartirán su experiencia.

También, se podrá ver en el Fórum Metropolitano 'Writing Hawa' de Najiba y Rasul Noori el jueves 7 a las 20:00 horas.

Teatro, danza, ferias y espectáculos

Por supuesto, mayo también dejará tiempo para espectáculos teatrales. Dejando atrás el Encuentro Mundial de Humorismo, el martes 5 de mayo el Centro Cultural Ágora acogerá el espectáculo 'Lingoreteira!' de Xarope Tulú con dos pases a las 17:00 y a las 18:30 horas.

El viernes 8 de mayo el ciclo TRC Danza en el teatro Rosalía de Castro ofrece la actuación de 'Orgía' a las 20:30 horas. También el Fórum Metropolitano acoge la representación de 'Menina, soy una puta obra de Velázquez' de Somos Proyecto Cultura dentro del ciclo Sin Numerar Primavera 2026, será a las 20:30 horas.

Danza 'Orgía' Cedida

También, el sábado 9 de mayo tendrá lugar en el Espacio Danza10 el 'Ecstatic Dance – La Discoteca del Yo' a las 18:30 horas. Ese mismo día, a las 20:30 horas el teatro Rosalía de Castro acoge la representación de 'Filtro' de María Goiricelaya dentro del Ciclo Principal Primavera 2026.

El domingo 10 de mayo Teatro Andamio, situado en Alcalde Suárez Ferrín, ofrece la obra 'Gira el mundo, caracol' a las 12:30 horas. Asimismo, el ciclo TRC Danza en el teatro Rosalía de Castro ofrece la 'El vacío' a las 20:30 horas.

El martes 12, el Centro Cultural Ágora tendrá la representación de 'Contaconto ilustrado e musicado sobre Begoña Caamaño' de Polo Correo do Vento a las 17:00 y 18:30 horas. El 15 de mayo el humorista David Suárez visitará la ciudad para hacer reír con su 'Humor Blanco' a los coruñeses y coruñesas en la sede de Afundación a las 20:00 horas. En paralelo, el teatro Rosalía de Castro acoge el espectáculo de Mofa e Befa: 'Os dous de sempre' de Varela e Cadaval como parte del Ciclo Principal Primavera 2026 a las 20:30.

El 16 de mayo, el Fórum Metropolitano presenta 'As palabras perdidas' a las 18:00 horas, un espectáculo que fusiona teatro y proyección audiovisual en formato escénico. Además, el teatro Rosalía repite con Mofa e Befa: 'Os dous de sempre' de Varela e Cadaval como parte del Ciclo Principal Primavera 2026 a las 20:30. El teatro de Afundación acogerá el monólogo de Lamine Thior 'Más que palabras' a las 20:00.

El 17 de mayo, Teatro Andamio ofrece 'Debulendo lendas galegas' de Tarabelos Teatro a las 12:30 y a las 17:30 horas. El martes 19 será el turno de 'Leo e os números' de Trémola Teatro en el Centro Cultural Ágora a las 17:00 y 18:30 horas.

ExpOtaku regresa a A Coruña el 16 y 17 de noviembre ExpoCoruña

El 22 de mayo el Fórum Metropolitano traerá a su escenario 'Made in Galicia' de Sarabela Teatro, dentro del ciclo Sin Numerar Primavera, será a las 20:30 horas. Mientras que el teatro Rosalía contará con 'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?' de Mireia Gabilondo del Ciclo Principal Primavera a las 20:30 horas.

Los días 23 y 24 de mayo el recinto ferial de Expocoruña acogerá una nueva edición de la Expotaku. En cuanto al teatro, el día 23 el Fórum Metropolitano tendrá a las 20:15 la actuación de 'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?' de Mireia Gabilondo dentro del Ciclo Principal Primavera. El 24 de mayo, Teatro del Andamio acogerá dos funciones de 'Hamelin' a las 12:30 y 17:30 horas. También, habrá una función de magia en el Palacio de la Ópera de la mano del Mago Yunke a las 18:00 horas.

El lunes 25 de mayo el Centro Cultural Ágora contará con una 'Foliada con Apego' de la mano de Pablo Díaz y Olga Kirk a las 17:00 y 18:30 horas, una propuesta que mezcla música y tradición. El sábado 30, el Fórum Metropolitano presenta a las 18:00 horas la obra 'Mr. Bo' de Marie de Jongh, dentro del ciclo Todo Público Primavera 2026, una pieza de teatro visual dirigida a todos los públicos. Ya el domingo 31, la programación continúa con el espectáculo infantil 'Loo' del ciclo Bebescena en el Centro Ágora a las 11:30 y 13:00 horas, seguido de 'Baba-bebé' de A Xanela do Maxín en el Teatro del Andamio, con funciones a las 12:30 y 17:30 horas, y varias sesiones de la misma propuesta a lo largo del día, consolidando una jornada centrada en el teatro familiar y las artes escénicas en la ciudad.