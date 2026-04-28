Cancelado el show de Rober Bodegas en el EMHU de A Coruña por motivos de fuerza mayor

La organización del Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU) ha anunciado la cancelación del estreno absoluto de Caso, el nuevo espectáculo de Rober Bodegas, previsto para este jueves 30 en A Coruña.

Según ha comunicado el festival a través de sus redes sociales, el humorista no podrá actuar por "cuestiones personales de fuerza mayor". Desde el EMHU han trasladado su apoyo al artista y han pedido disculpas al público por las molestias ocasionadas.

Asimismo, la plataforma Ataquilla procederá a la devolución automática del importe de las entradas adquiridas para la función.

El EMHU, consolidado como una de las principales citas escénicas de Galicia, reúne cada año propuestas de stand up, teatro, improvisación y actividades paralelas como charlas, proyecciones o exposiciones. Además, destaca por su programación abierta a todos los públicos, con numerosas iniciativas gratuitas o mediante invitación previa.