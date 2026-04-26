La pequeña aldea de 28 habitantes donde Netflix grabó una de las series más vistas de la plataforma

En los últimos años, Galicia se ha consolidado como escenario de numerosas producciones audiovisuales. Ciudades, pequeños municipios y aldeas se han convertido en el plató de rodaje perfecto para todo tipo de trabajos.

Netflix estrenó hace solo unas semanas la segunda temporada de Clanes, protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas. La producción se ha rodado en varias zonas de Galicia, entre ellas la pequeña aldea de Belesar.

Destaca por la belleza de su paisaje

Embarcadero de Belesar Ribeira Sacra

Los nuevos episodios, escritos por Jorge Guerricaecheverría y dirigidos por Marc Vigil y Javier Rodríguez, se sitúan tres años después de los acontecimientos anteriores, cuando Ana (Clara Lago) y Daniel (Tamar Novas) vuelven a verse envueltos en el mundo del narcotráfico.

En este contexto, la serie de Netflix, que en el estreno de su primera temporada se situó como número 1 en 28 países, ofrece una cuidada muestra de paisajes gallegos, entre los que se encuentra la aldea de Belesar.

Perteneciente a los ayuntamientos de Chantada y O Saviñao, la aldea de Belesar, llamada oficialmente San Bartolomeu de Belesar, aparece en uno de los episodios de Clanes.

Este micropueblo de la provincia de Lugo destaca por la belleza de su paisaje, entre los bancales de cultivo de la vid y las aguas del río Miño. Tiene como patrón a San Bartolomé, al que se dedica la iglesia y el peto de ánimas (un pequeño santuario) que hay al pie del puente que une las dos partes de la aldea.

Considerada una auténtica joya en plena Ribeira Sacra, Belesar fue lugar de paso entre la comarca de Chantada y las Tierras de Lemos, como lo confirman los Codos de Belesar, restos de una antigua vía romana que comunicaba Braga con Astorga.

Las construcciones siguen una línea de arquitectura tradicional, hechas en piedra y madera, aprovechando las características del terreno. Algunas de ellas están decoradas con la técnica del esgrafiado, que consiste en un revestimiento mural decorativo.

El embarcadero es otro de los elementos destacados. Desde él parten distintas rutas fluviales por el río Miño. Por aquí pasa también el Camino de Invierno a Santiago, y la ruta de senderismo PR-G 183 de los Viñedos de Belesar, de poco más de cuatro kilómetros.

Un dato curioso sobre Belesar es que es un reconocido lugar de producción de cervezas, "fruto al que se le dedica una fiesta a finales de mayo o principios de junio", señala Turismo Ribeira Sacra.

Belesar, la mayor presa de España construida por Franco en Galicia

Inaugurado en 1963, el embalse de Belesar es la mayor presa de España construida por Franco en Galicia. Cuenta con una capacidad de 640 millones de metros cúbicos (m3), con una altura de coronación de 330 metros.

La construcción de dicho embalse, que debe su nombre a la parroquia de Belesar, supuso el fin de pueblos, elementos históricos importantes e incluso yacimientos arqueológicos.

Portomarín fue uno de los pueblos más afectados por su inundación a causa de la construcción de la presa. De hecho, los vecinos decidieron trasladar, piedra a piedra, la iglesia de San Nicolás, testigo de la visita de los Reyes Católicos, Carlos V o Felipe II, para no perderla.

A pesar de ello, la construcción del embalse de Belesar marcó un hito en la reactivación de Chantada y áreas cercanas debido al empleo generado. Durante el proceso se llegó a dar trabajo a 3.600 personas en turnos de 12 horas diarias de lunes a sábado.