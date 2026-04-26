Esta es la carretera más bonita de Galicia, según ChatGPT: "Alterna tramos de costa con pueblos marineros"

Mientras algunas personas conducen por necesidad, otras lo hacen por placer. Muchos conductores disfrutan de la posibilidad de recorrer durante horas carreteras comarcales que atraviesan pueblos llenos de encanto y paisajes de gran valor.

En este sentido, Galicia cuenta con infinidad de carreteras que conducen a lugares recónditos. Dado que la elección no es sencilla, hemos preguntado a la inteligencia artificial (IA) cuál es la carretera más bonita de la región.

ChatGPT lo tiene claro: esta es la carretera más bonita de Galicia

ChatGPT se decanta por la carretera LU-862 y no es de extrañar. Esta ruta recorre buena parte de A Mariña Lucense, en Lugo, siendo una de las mejores formas de descubrir esta franja costera del norte de Galicia.

"Lo que la hace tan especial es su constante proximidad al mar Cantábrico", señala la popular herramienta. La LU-862 enlaza rías, acantilados, playas abiertas y pequeñas villas marineras. "No es una carretera rápida ni monótona", agrega.

Esta carretera, precisamente, está pensada para recorrerla con calma y haciendo paradas frecuentes, pues uno de los grandes atractivos del recorrido es la diversidad de paisajes.

"En algunos tramos, el mar aparece tranquilo y enmarcado por praderas verdes; en otros, el paisaje se vuelve más salvaje. También es habitual atravesar bosques y zonas rurales que conservan un carácter muy tradicional".

Mirador de San Roque Turismo de Galicia

Entre los puntos más destacados que recorre la carretera LU-862 está Viveiro, una de las villas más importantes de la zona, con un casco antiguo bien conservado y una ría que ofrece miradores muy atractivos como el mirador de San Roque.

Además, la LU-862 permite descubrir Xove y sus increíbles Acantilados de Papel, así como el Faro de Punta Roncadoira y la playa de Moras, situada cerca del puerto de Moras, una zona tranquila y resguardada del viento.

Playa de Caolín, O Vicedo. Foto: Turismo de Galicia

La ruta también pasa por O Vicedo, donde es muy recomendable hacer una parada en la playa de Caolín, un pequeño paraíso de apenas 120 metros de longitud y aguas de un intenso color azul turquesa que evocan al Caribe.

Cerca de la carretera LU-862, se puede visitar la praia de As Catedrais, el monumento natural más importante de Galicia, conocida por sus arcos naturales esculpidos en la roca, que solo se aprecian completamente con la marea baja.

La herramienta de inteligencia artificial ChatGPT también hace mención a las villas costeras de Ribadeo, puerta de entrada a Galicia desde Asturias, y Foz, una localidad con largas playas, paseo marítimo y un entorno muy abierto al mar.