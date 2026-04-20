El refugio termal gratuito con aguas a 23ºC y propiedades curativas: una piscina rodeada de abedules

Galicia y termalismo van de la mano. Aunque Ourense es conocida como la capital termal de la comunidad, en el resto de las provincias también existen opciones para disfrutar de la relajación y el bienestar que ofrecen estas aguas. En Vilalba (Lugo) se encuentra una piscina termal en plena naturaleza, de acceso libre y gratuito.

Se trata de la Charca do Alligal, ubicada en la parroquia de Codesido: una poza de aguas termales acondicionada como piscina, situada en un entorno natural rodeado de abedules. Su temperatura se mantiene en torno a los 23ºC todo el año, lo que la convierte en una opción ideal para el baño en cualquier época.

Aguas con propiedades curativas a 23ºC

Charca do Alligal Turismo Vilalba

En la parroquia de Codesido, en el municipio lucense de Vilalba, se encuentra uno de esos rincones que pocos conocen pero que sorprende a todos los que lo descubren: la Charca do Alligal. Este espacio termal al aire libre nace de una fuente de aguas mineromedicinales de carácter bicarbonatado-cálcico y de baja mineralización.

Enclavada en un entorno natural y tranquilo de gran belleza, esta charca está rodeada de vegetación autóctona y es perfecta para disfrutar de un buen baño lejos de otras termas mucho más masificadas.

La primera piscina data del año 1930, pero la actual presenta una estructura mucho más amplia que la original, con forma circular y unos 30 metros de diámetro.

Su principal característica es que la temperatura del agua se mantiene estable durante todo el año, en torno a los 23ºC, lo que permite disfrutarla en cualquier estación.

Se dice que sus aguas tienen propiedades curativas y un poder milagroso, lo que acentuó su fama entre muchos interesados en conocer si esto era cierto y curar sus dolencias, como las relacionadas con problemas reumáticos (artrosis, artritis...), o afecciones crónicas de la piel (psoriasis, dermatitis atópica...).

La zona está equipada con servicios que hacen la visita mucho más agradable, como una fuente, aparcamiento amplio y, en verano, vestuarios, aseos y hasta un pequeño bar. Además, aunque el recinto lo gestiona íntegramente la comunidad vecinal de la parroquia de Codesido, es abierto al público y gratuito.

Cómo llegar a la Charca do Alligal

Tienes que dirigirte a la parroquia de Codesido, colindando con la de Santaballa.

Saliendo de Vilalba por la LU-861 hacia Ferrol, dejando atrás el río Madalena y su playa fluvial. A aproximadamente 8 kilómetros se encuentra el cruce que desvía a mano izquierda hacia la charca.

A un kilómetro y medio del cruce llegarás a tu destino para disfrutar de este enclave único en plena naturaleza.