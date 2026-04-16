El centro de A Coruña celebrará de nuevo un mercado con marcas emergentes y rollos de canela

Mood Market regresa a A Coruña con una doble cita en un mercado de marcas emergentes y con los rollos de canela de Buen Rollo como protagonistas. Los días 25 y 26 de abril el Cine París acogerá de nuevo este evento, que combinará la moda con una degustación gratuita de los dulces durante el fin de semana.

Buen Rollo presentará aquí su Mood Roll, un nuevo rollo de canela pensado para la ocasión y que solamente se podrá degustar aquí.

Además, las personas que acudan al market podrán entrar en el sorteo de un brunch para dos personas en Lieu Coruña, un restaurante situado en la avenida de Arteixo y especializado en tapas con una cuidada carta con múltiples tapas, desayunos, comidas y cenas.

La sexta edición del market continúa apostando por la combinación de marcas, estética y experiencia para los asistentes. En anteriores ocasiones, el espacio ya acogió artículos de moda, joyería, cosmética natural, ilustración, cerámica y objetos de diseño, con el foco en propuestas originales y un formato cercano.

El mercado se podrá visitar de 09:30 a 22:00 horas ambos días.