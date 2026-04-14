La psicóloga Lara Ferreiro sobre las infidelidades: "1 de cada 4 podría ser infiel a lo largo de la relación"

Si alguna vez has sentido que estás atrapado/a en una relación que te hace más daño que bien, esta charla puede ayudarte a ponerle nombre a lo que estás viviendo y, sobre todo, a entenderlo con claridad. Mañana tienes una cita importante en A Coruña, donde se hablará sin filtros de las relaciones tóxicas y de cómo afectan a nuestra forma de querer y ser.

El encuentro tendrá lugar en el Auditorio Sede Afundación, situado en el Cantón Grande de A Coruña a partir de las 19:30 horas. Un espacio perfecto para abrir los ojos, reflexionar y compartir experiencias que pueden marcar un antes y un después en tu forma de entender las relaciones.

La psicóloga y sexóloga Lara Ferreiro será la encargada de impartir esta charla esencial, en la que se abordarán temas tan importantes como las técnicas de manipulación emocional, las señales de alerta en relaciones dañinas y las dificultades para salir de este tipo de dinámicas.

Además, se tratarán otros asuntos más actuales como las relaciones boomerang o la creciente tendencia de las relaciones abiertas, siempre desde una mirada psicológica y cercana. Las entradas ya están disponibles a través de la web de Afundación y en la taquilla del auditorio hasta completar aforo.

"Estamos en máximos históricos de infidelidad"

En conversación con la psicóloga y sexóloga Lara Ferreiro, se ha abierto un debate en torno a las relaciones abiertas y los límites emocionales dentro de las parejas actuales.

Según declaraciones de la experta, "estamos en máximos históricos de infidelidad", lo que plantea una reflexión incómoda pero necesaria sobre cómo han cambiado los vínculos afectivos en la era digital.

Ferreiro ha mencionado el papel de plataformas como Ashley Madison, que tiene más de 80 millones de usuarios en todo el mundo, y es conocida por facilitar encuentros extramatrimoniales, a la que llama "la aplicación de los infieles".

Una encuesta reciente ha señalado que "hay 8 millones y medio de hombres infieles y 7 millones y medio de mujeres. Se estima que uno de cada cuatro personas con pareja podría ser infiel a lo largo de la relación", apunta.

Si atendemos a las relaciones abiertas, la especialista es especialmente crítica con su uso como solución improvisada a una crisis de pareja. En sus palabras, "hay veces que es legitimar cuernos". Según explica, este tipo de acuerdos no deberían surgir como respuesta a una infidelidad previa, sino como una decisión consensuada y sana desde su inicio.

La psicóloga insiste en que, cuando se plantea una relación abierta, deben existir normas claras y acuerdos explícitos entre ambas partes. "Tiene que haber reglas, eso es muy importante", señala, poniendo como ejemplo límites como no repetir con ciertas personas o evitar espacios compartidos de intimidad.

Sin embargo, también advierte de las contradicciones que pueden surgir: "He visto la paradoja que son los cuernos de la relación abierta", comenta al referirse a situaciones en las que, incluso dentro de acuerdos consensuados, aparecen engaños, secretos y rupturas.

Finalmente, Ferreiro señala que la comunicación honesta y la ausencia de manipulación emocional son fundamentales para que cualquier modelo de relación funcione.

De esto y más se hablará en la charla "Quiérete y sal de relaciones tóxicas", que tendrá lugar en el Auditorio Sede Afundación, en el Cantón Grande de A Coruña a partir de las 19:30 horas. Recuerda que las entradas ya están disponibles a través de la web de Afundación y en la taquilla del auditorio hasta completar aforo.