Llega a A Coruña un mercadillo para encontrar tesoros de decoración, ropa, mobiliario y más: aforo limitado

Los artículos de segunda mano se han convertido en los favoritos de muchos coruñeses y coruñesas, que prefieren adquirir productos para darles una segunda vida y fomentar la economía circular, en lugar de favorecer el consumo masivo de prendas y otros enseres. Cada vez son más los mercadillos que se instalan en A Coruña con este fin y, sin duda, son una gran oportunidad para encontrar tesoros.

En este contexto, la tienda coruñesa La Teresiña organiza un mercadillo durante los últimos dos fines de semana de abril que no querrás perderte, ya que será la oportunidad perfecta para encontrar ropa, mobiliario, objetos de decoración e incluso flores con mucho estilo.

"¡Vuelve nuestro HOME MARKET!"

El 'Home Market' de La Teresiña es una cita imprescindible si eres un verdadero amante de los objetos con personalidad propia. Este mercadillo ofrece mobiliario, objetos de decoración, flores y prendas de ropa con mucho estilo.

Cada pieza tiene su propio carácter, lo que ofrece la oportunidad de encontrar auténticos tesoros que harán cambiar tu fondo de armario y la estética de tu casa.

Ubicado en la Rúa Álvaro Cebreiro, número 9, este evento es lo que necesitas para conseguir artículos de segunda mano y apostar por un consumo más consciente. Eso sí, es importante que tengas en cuenta que el aforo es limitado, por lo que es recomendable que acudas pronto para no perderte esta oportunidad.

Así que ya lo sabes, si te gusta lo original, sostenible y lo bien hecho, este mercadillo es lo que necesitas. "Ven a descubrir piezas únicas, darles una segunda vida y encontrar ese algo especial que no sabías que necesitabas", dicen desde las redes sociales de La Teresiña.

Estas son las fechas y horarios en las que podrás disfrutar del magnífico mercadillo de La Teresiña: