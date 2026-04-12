Aterriza en A Coruña la charla que necesitas para salir de una relación tóxica y empezar de cero

La psicóloga y sexóloga Lara Ferreiro dará una charla el próximo 15 de abril en A Coruña en la que se abordarán las claves necesarias para saber identificar si estás en una relación tóxica, cómo salir de ella y cómo trabajar en tu autoestima para empezar de cero

Lo más difícil cuando se vive una relación tóxica es, precisamente, darse cuenta de ello. En muchas ocasiones, el entorno cercano intenta advertirnos y ayudarnos a abrir los ojos, pero no somos capaces de verlo... y mucho menos de salir de esa situación.

Esto suele ocurrir porque no contamos con las herramientas necesarias para afrontarlo o porque no tenemos el apoyo suficiente para dar el paso. En estos procesos, el acompañamiento emocional y el trabajo en la autoestima resultan fundamentales para poder empezar a salir de una relación dañina.

La psicóloga Lara Ferreiro señala que "todas podemos caer", incluso aquellas personas que creen estar preparadas o que tienen conocimientos para evitarlo. Las técnicas de manipulación, la poca autoestima, o las heridas emocionales de la infancia, son algunos de los factores que pueden influir en este tipo de vínculos.

Sobre todo ello hablará la propia Lara Ferreiro en la charla que impartirá el próximo 15 de abril en el Auditorio Sede Afundación, en el Cantón Grande de A Coruña a partir de las 19:30 horas. Las entradas ya están disponibles a través de la web de Afundación y en la taquilla del auditorio hasta completar aforo.

"Quiérete y sal de relaciones tóxicas"

Hay relaciones que no duelen físicamente, pero sí que acaban rompiéndote por completo. Empiezan con ilusión, promesas y mucha conexión, pero poco a poco te sientes diferente, con mayor inseguridad, más callada, más pequeña, hasta llegar al punto de pensar que tú tienes la culpa de todo.

La psicóloga Lara Ferreiro lo resume con una idea clara: "Todas podemos caer", incluso personas con conocimientos, autoestima trabajada o herramientas emocionales. Las relaciones tóxicas no siempre son evidentes, no siempre saltan a la vista, pero son igual o más dañinas que cualquier otra.

Entre las dinámicas más comunes están la manipulación emocional y técnicas como la luz de gas, que hace que dudes de tu propia percepción; la culpabilización inversa, que te lleva a justificar el maltrato; o el castigo del silencio, que consiste en retirar el afecto para generar control.

A esto se suman comportamientos cada vez más normalizados en las relaciones actuales como el ghosting, el benching o el pocketing: desaparecer sin explicación, mantener a alguien en espera o esconderte de su entorno.

Ferreiro advierte de que estas dinámicas no son casuales, sino patrones de conducta, y será uno de los muchos temas que se tratarán en su charla "Quiérete y sal de relaciones tóxicas".

Cómo aprender a salir de una relación tóxica

Salir de una relación así no es sencillo, porque no hablamos solo de amor, sino de un vínculo que genera una fuerte dependencia emocional. "Las relaciones tóxicas funcionan exactamente igual que cuando te enganchas a las drogas", explica Ferreiro.

Por eso, el primer paso es aceptar que la otra persona no va a cambiar. Aferrarse a la idea de que "con el tiempo todo mejorará" solo prolonga el sufrimiento. A partir de ahí, es clave hacer el duelo emocional, algo que muchas personas evitan por miedo al dolor.

Ferreiro propone herramientas muy concretas como escribir una "lista del terror" con todo lo vivido, apoyarse en un "ángel de la ruptura" y aplicar el "contacto cero". La reconstrucción pasa inevitablemente por la autoestima y por cambiar la forma en la que nos contamos lo que hemos vivido.

Precisamente eso es lo que abordará Lara Ferreiro en la charla que ofrecerá el próximo 15 de abril en el Auditorio Sede Afundación de A Coruña, donde combinará divulgación, emoción y herramientas prácticas para aprender a identificar, entender y salir de estas relaciones.

Las entradas ya están disponibles a través de la web de Afundación y en la taquilla del auditorio hasta completar aforo.