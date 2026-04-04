Os Caladiños desfilan por A Coruña en la procesión de este Sábado Santo. Carmen G. Mariñas

Este sábado, Nuestra Señora de la Soledad pasa por las calles de A Coruña en la procesión organizada por la Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y Santo Entierro. Más conocida como Os Caladiños, la procesión reunió a decenas de religiosos, que siguieron de cerca los pasos.

El recorrido comenzó pasadas las 19:00 horas en el templo de la Orden Tercera, para adentrarse al ritmo del redoble de tambores en la Ciudad Vieja por la plaza de Carlos I y San Francisco.

El recorrido continúa por otras calles del casco histórico como Santo Domingo, Zapatería, Damas, la plaza de Azcárraga, la de la Constitución y la calle Príncipe para regresar, de nuevo, al templo.

La Semana Santa rematará mañana Domingo de Resurrección con la última procesión, que arrancará a las 11:30 horas con un doble recorrido.

Por una parte, el itinerario de Jesús Resucitado saldrá del templo de la Orden Tercera para seguir por la plaza Carlos I, San Francisco, la plaza de Santo Domingo, Santa María, la calle Damas, la plazuela de Los Ángeles y la plaza de María Pita. Allí se encontrará con Nuestra Señora de la Esperanza, que saldrá de las Capuchinas para continuar por Panaderas, la plaza Pintor Sotomayor, San Nicolás y las calles Bailén y Riego de Agua.