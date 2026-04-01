Estos son los grandes conciertos y eventos de abril 2026 para disfrutar en Santiago de Compostela

Santiago de Compostela se despide de marzo ya inmersa en la Semana Santa y recibe al mes de abril, que traerá a la ciudad una gran cantidad de eventos culturales para todos los públicos. Una agenda completa que arranca con un puente largo (Jueves Santo y Viernes Santo es festivo).

La ciudad acogerá un gran número de conciertos que incluyen el Festival Jaleo!, así como la presentación de los nuevos trabajos de artistas como Alana o The Long Ryders. Ainhoa Arteta y Marlon también visitarán Santiago en abril, cuando se podrá disfrutar una vez más de Candlelight.

Más allá de los conciertos, los ciudadanos también podrán disfrutar de varios espectáculos de humor para reír con ganas y otros pensados para los pequeños de la casa. El teatro y las exposiciones son otra gran opción para disfrutar de un plan único en las próximas semanas.

Semana Santa 2026

Via Crucis en la Catedral de Santiago de Compostela. Archidiócesis de Santiago

Las procesiones comenzaron en Santiago de Compostela el pasado viernes 27 de marzo y continuaron a lo largo de los siguientes días. Quedan, sin embargo, muchos pasos por delante. Esta es la programación en las próximas jornadas:

1 de abril. Miércoles Santo La procesión de la Humildad saldrá de la Iglesia de Santa María do Camiño a las 21:30 horas con la Banda Municipal de Música de Ribadumia

2 de abril. Jueves Santo En la Iglesia de San Francisco tendrá lugar la procesión de la Última Cena del Salvador, a las 19:30 horas, con música de la Banda Municipal de Música de Santiago y de Vera Cruz A las 23:30 horas, será la procesión del Flagelado en la Iglesia de San Agustín con la banda de tambores y cornetas de la cofraría. En caso de lluvia, la procesión saldrá igualmente a la calle

3 de abril. Viernes Santo A las 11:00 horas, en la Praza da Quintana, se celebrará el sermón y procesión del Santo Encuentro con la banda de tambores, cornetas y gaitas de la Cofraría y la Banda Municipal de Música de Santiago A las 18:00 horas, en la Capilla de la Angustia, tendrá lugar la procesión de la Quinta Angustia acompañada de la banda de tambores y cornetas de la Cofraría y la Banda Municipal de Música de Ribadumia Ya por la noche, a las 20:00 horas, se celebrará la procesión del Santo Entierro en San Domingos de Bonaval con la banda de tambores, cornetas y gaitas de la Cofraría de Noso Pai Xeús Nazareno, la Banda Municipal de Música de Santiago y el Coral Cardeal Quiroga A las 23:00 horas será la procesión de la Soledad en la Iglesia de Santa María Salomé con la banda de tambores de la Cofraría de la Quinta Angustia y el Coro Crecente

4 de abril. Sábado Santo El Colegio de la Inmaculada acogerá la procesión del Santísimo Cristo de la Unión y Nuestra Señora de la Serenidad, a las 20:00 horas. Estará acompañada por la banda de guerra de BRILAT, la sección musical de Vera Cruz y la Banda Municipal de Música de Santiago

5 de abril. Domingo de Resurrección A las 10:30 horas tendrá lugar la procesión del Cristo Resucitado en la Iglesia de San Francisco y el arzobispo de Santiago presidirá la representación de la Resurrección. La procesión se acompañará con la música de Vera Cruz y la Agrupación Musical Virgen del Carmen de Ferrol

12 de abril. Dominica in Albis La Catedral de Santiago será el escenario para el traslado del Santísimo Cristo de la Paciencia, a las 11:00 horas, con la banda de tambores de la cofradía y la agrupación de música y baile tradicional de Conxo. En caso de lluvia, la procesión quedará suspendida



Las iglesias monumentales, por otro lado, se podrán visitar durante estos días fuera de los horarios habituales. La ciudadanía, además, podrá disfrutar de la actividad De Lugares e Órganos, un ciclo de conciertos que invita a disfrutar del paisaje musical de Compostela a través de su patrimonio organístico.

Conciertos

El cantante Xoel López. Sergio Albert

Uno de los grandes eventos musicales de este mes en Santiago de Compostela es el Festival Jaleo!, que regresa tras una exitosa primera edición. Ultraligera, Xoel López, Ojete Calor, Sidonie, De Ninghures y Señora DJ actuarán en el Multiusos Fontes do Sar el 11 de abril.

pablopablo actúa el jueves 9 de abril en la Sala Capitol, donde el día 11 estará La Perra Blanco desde las 21:00 horas. El mismo escenario será al que se suba Alana una semana después para presentar su nuevo disco, Un Saber, acompañado por artistas invitados. Altin Gün estará el 15 de abril.

Los Auténticos Decadentes es una banda argentina de ska formada en 1986 que actuará en Santiago el martes 14 de abril desde las 20:30 horas. El grupo presentará Mi vida loca, álbum con el que realiza un tour por los principales escenarios de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos desde el año pasado.

La Sala Capitol acogerá, además, los conciertos de una de las figuras centrales de la música soul, jazz y funk, Brian Jackson (19 de abril), y de The Long Ryders (24 de abril), que regresa a los escenarios con High Noon Hymns.

La Casa das Crechas, por otro lado, acogerá el concierto de Lula Mora el 10 de abril a las 21:15 horas. Este mismo día, pero en la Sala Riquela, actuará Gregotechno desde las 21:00 horas.

El 17 de abril habrá tres grandes conciertos en la capital gallega. Uno de ellos es el de Ainhoa Arteta, que estará en el Palacio dos Congresos e Exposicións desde las 20:00 horas. Marlon estará en la Sala Capitol, mientras que Nadie González actuará en la Casa das Crechas.

Xan Campos presenta Amorodios en el Teatro Principal a las 20:30 horas del 22 de abril, y dos días después será posible disfrutar de la actuación de Jaguayano en la Sala Riquela. Fórmula V ofrecerá un concierto en la capital gallega el domingo 26 de abril.

La Real Filharmonía de Galicia, por otro lado, celebra este año su 30 aniversario y ofrecerá dos conciertos en el Auditorio de Galicia: Rapsodias Africanas el 10 de abril y Mares de historias el 23 de abril.

La Banda Municipal de Música de Santiago actuará el domingo 12 de abril en el Teatro Principal con Introspección, mientras que el 19 interpretará Retornando ás formas y el 26, Unha fiestra ao presente.

No faltarán, por último, los conciertos de Candlelight. El 11 de abril será el Tributo a Hans Zimmer a las 19:00 horas en el Hotel San Francisco Monumento, mientras que el Tributo a ABBA y más se podrá disfrutar en el mismo sitio y día a las 21:00 horas.

Teatro y otros espectáculos

'A propósito de William'.

Mala Vida e Pior Morte de Ricardo III se representará tanto el 1 como el 8 de abril en el Teatro Colón desde las 20:30 horas. Este espectáculo unipersonal protagonizado por Evaristo Calvo revisa la figura de Ricardo III recreada por William Shakespeare en el drama La vida y la muerte del rey Ricardo III.

La improvisación teatral es la gran protagonista en A propósito de William, centrado en el universo de Shakespeare. Esta propuesta cultural, que ya se pudo distrutar el pasado 29 de marzo, también podrá verse en el Salón Teatro los días 5, 12, 19 y 26 de abril desde las 20:30 horas.

Luli Pampín - El libro musical es un show para toda la familia que se podrá disfrutar el 12 de abril en el Palacio de Congresos y Exposiciones desde las 17:00 horas. El mismo día a las 19:00 horas se podrá disfrutar de Legends Alive, un tributo a Queen, Tina Turner y Whitney Houston en el Teatro Compostela.

Otro tributo que acogerá la ciudad es el de los Backstreet Boys, que podrá disfrutarse el día 18 a las 21:00 horas en el Teatro Compostela. Ese mismo día, los influencers gallegos Pepe y Lucas ofrecerán su espectáculo Dentro y fuera en el Auditorio Abanca.

La magia la pondrá al día siguiente Borja Montón, jornada en la que el Ballet Don Quijote podrá disfrutarse en el Palacio de Congresos e Exposicións. El 26 de abril, los más pequeños se lo pasarán en grande con Os tres porquiños, unha obra musical que podrá verse en el Auditorio Abanca.

Exposiciones

Colita en La Pedrera, Barcelona, en 1978. Archivo Colita Fotografía

La nueva exposición en el Auditorio de Galicia recupera el trabajo fotográfico de Colita (Isabel Esteva, 1940-2023, Barcelona) publicado junto con textos de la escritora Maria Aurèlia Capmany (1918-1991, Barcelona) en el libro Antifémina (1977). Está considerado como el primer libro gráfico abiertamente feminista de la Transición.

Santiago tiene, además, muchas otras opciones para disfrutar de una exposición este mes de abril. Xosé Vizoso. El niño que dibujó un caballo hace un recorrido por la vida y la obra del artista en la Cidade da Cultura, mientras que Ollos de vidro. As formas doutra historia de Galicia expone en el Auditorio de Galicia una reflexión artística e histórica sobre la identidad de la comunidad.

El Centro Galego de Arte Contemporánea acoge Mandala (Arc en ciel), de la artista Pilar Albarracín, mientras que en la Cidade da Cultura también se puede visitar la muestra Tattoo. Arte bajo la piel.

Y mucho humor

Cartel de la parodia 'El Rey Lirón', que será representada este mes en la capital compostelana

Ardillas en la cabeza es el show de stand-up de Alex Ayres, diagnosticado con TDAH y que hablará sobre ello en clave de humor desde las 20:00 horas del 10 de abril en el Pub Lucille. Media hora más tarde, en el Auditorio Abanca, se representará Corta el cable rojo, una comedia que ha hecho reír al público de la Gran Vía de Madrid durante 10 años.

Al Teatro Compostela llega el 10 de abril a las 21:00 horas El Rey Lirón, una parodia sobre El Rey León sin medios, sin dinero, sin artistas, sin cantantes y sin director.

Fede Cyrulnik ofrecerá su único espectáculo de stand-up comedy en Galicia el jueves 23 de abril en el Teatro Compostela.