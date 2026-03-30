A Coruña corona a la nueva Miss Abuela Galicia 2026: "La belleza no tiene edad"

"La belleza no tiene edad". Quedó demostrado anoche en el certamen Mrs.+30 Galicia Oficial, celebrado en el Hotel Attica21 de A Coruña. Una gala en la que las lentejuelas y los brillos no fallaron y en la que se evidenció que nunca es tarde para alcanzar un sueño.

En este evento se eligió a las nuevas misses que representarán a Galicia en el certamen nacional. El único requisito era tener más de 30 años. A partir de ahí, el jurado escogió a las mejores por tramos, pasando por las categorías +30, +40, +50 y Mrs. Grandma.

Este último nombramiento fue el más emotivo, cuando la boimortense María López nombró a su sucesora. Dos mujeres rozando los 70 que lo viven como si tuvieran 20. Y es que en este certamen se ha demostrado que lo importante es la actitud.

María Elena Saiz se convierte ahora en la nueva Mrs. Grandma 2026. Asimismo, también se proclamaron Mrs.+30 Yesica Núñez, Mrs.+40 Lidia García Delgado y Mrs.+50 Lucía Sánchez Castro.

Todas ellas recibieron su esperada corona y banda, de manos de otras ganadoras de años anteriores. Además, se proclamaron también varias Universal Woman, que podrán viajar en un crucero junto con otras misses por todo el mundo, acompañadas por diversos patrocinadores.

No solo se valora la belleza

Todas ellas lucieron pedrería por la sala del Hotel Attica21 en Matogrande sin ningún tipo de vergüenza. Una gala llena de emoción en la que no solo se valoró la belleza física, sino también la proyección personal, la seguridad, la comunicación y el compromiso social de cada una de ellas.

Se trata de la tercera edición de un evento organizado por Thais Arias, en el que participaron mujeres llegadas de diferentes comunidades con un objetivo común. Ahora, las ganadoras podrán representar a Galicia en el Mrs.+30 España y aspirar a dar el salto al certamen internacional.

Y es que ya lo decía el otro día su organizadora: "El objetivo del certamen es no dar solamente oportunidades a mujeres jóvenes como modelos. La moda está hecha para todos los cuerpos y para las mujeres de todas las edades".