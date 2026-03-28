Furor y largas colas en A Coruña por la apertura de la primera tienda de devoluciones de pedidos

Como si se tratara de la cola para los roscones de Reyes de Flory o de Glacce en su día. Así amaneció este sábado el polígono de A Grela, en A Coruña, con más de un centenar de personas esperando a las puertas de Remate Zone.

Se trata de la primera tienda de la ciudad que ofrece liquidaciones de stock y devoluciones de pedidos online sin dueño, una moda que ya ha llegado a otros puntos de la península, pero que ahora se estrena en A Coruña.

Por eso, ya desde antes de la apertura, decenas de curiosos y compradores habituales de gangas se fueron concentrando frente al local, generando una larga cola que no dejó de crecer con el paso de los minutos. El reclamo era evidente: precios bajos, productos variados y la promesa de encontrar auténticos chollos.

Este nuevo concepto comercial, especializado en liquidaciones de stock y devoluciones, ya había generado interés en los días previos. Su propuesta combina precios competitivos con una experiencia de compra diferente, casi como una búsqueda del tesoro, en la que cada cliente puede rebuscar entre artículos de electrónica, pequeños electrodomésticos, productos para el hogar, herramientas o juguetes.

Además, la inauguración venía acompañada de promociones especiales, como regalos para las primeras 50 personas que realizasen compras superiores a 20 euros o electrodomésticos desde tan solo 10 euros. Lo que puede llegar a explicar que se generara tanta expectación en su primer día de apertura.