Remate Zone irrumpe en A Coruña con gangas desde 10€ que prometen volar en horas

A Coruña se estrena con la gran inauguración el 28 de marzo y promete revolucionar el concepto de ganga

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La cuenta atrás ha comenzado. La ciudad de A Coruña se prepara para dar la bienvenida a un nuevo concepto comercial que está generando una gran expectación: Remate Zone, una tienda especializada en liquidaciones de stock y devoluciones que abrirá oficialmente sus puertas el próximo 28 de marzo.

Ubicada en Calle Isaac Peral 36, A Coruña (Polígono de A Grela, detrás del parque de Vioño, al lado de Eroski), RemateZone llega con una propuesta innovadora que combina precios altamente competitivos con una experiencia de compra dinámica y sorprendente.

El establecimiento se caracteriza por ofrecer productos organizados y expuestos creando un entorno donde los clientes pueden explorar, buscar y descubrir auténticos chollos en cada visita. Entre la mercancía disponible se incluyen artículos de electrónica, pequeños electrodomésticos, productos para el hogar, herramientas, juguetes, tecnología y mucho más.

"El concepto es claro: acercar al público productos de calidad a precios que realmente marquen la diferencia", explican desde la empresa. "Queremos que cada cliente viva una experiencia distinta, donde cada visita sea como una búsqueda del tesoro".

Uno de los principales atractivos de Remate Zone es su sistema de reposición continua. La mercancía se renueva de forma constante, lo que significa que cada día pueden encontrarse productos diferentes. Y para los que estén interesados, la compañía también ofrece venta por palets completos para revendedores.

Promociones especiales por inauguración

Con motivo de su apertura, Remate Zone ha preparado una serie de promociones exclusivas para sus primeros clientes:

Regalos para las 50 primeras personas que realicen compras superiores a 20€, hasta fin de existencias.

Promociones especiales en una amplia selección de productos.

Electrodomésticos desde tan solo 10€.

La inauguración del 28 de marzo se perfila como uno de los eventos comerciales destacados del mes en A Coruña, con los siguientes horarios de apertura: de miércoles a sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas y durante el primer mes también abrirán los domingos de 10:00 a 14:00 horas.