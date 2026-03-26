Todos los planes que puedes hacer en A Coruña este fin de semana: música, teatro y mucho más

Algunos de los planes que se pueden hacer durante el fin de semana

La ciudad herculina afronta el último fin de semana de marzo con una agenda marcada por conciertos, teatro, mercados creativos, actividades familiares y los primeros actos de la Semana Santa. Entre el viernes, día 27 de marzo, y el domingo, día 29 de marzo, la ciudad ofrecerá propuestas para todos los públicos.

La coincidencia de eventos culturales, programación escénica y celebraciones religiosas configura una agenda diversa que se reparte por distintos espacios de la ciudad, consolidando un fin de semana con múltiples alternativas tanto para residentes como para visitantes.

Conciertos del fin de semana

La Regadera actuará en la sala Malavida

La música en directo volverá a ser uno de los ejes principales de la agenda, con actuaciones repartidas en diferentes salas de la ciudad. El viernes 27, la Sala Garufa acogerá el concierto de La Sonrisa de Julia a partir de las 22:30 horas, dentro de su gira "Enemigo", con la que la banda presenta su nuevo trabajo tras varios años sin publicar disco.

El sábado 28 continuará la programación musical con varias citas destacadas. La Regadera actuará en la Sala Malavida a las 21:00 horas dentro de su gira "Somos pocos pero suficientes", mientras que el ciclo SON Estrella Galicia traerá a Alizzz a la sala Don Giorgio, con apertura de puertas a las 20:00 horas.

La oferta nocturna se completa en la madrugada del domingo con la actuación de El Virtual en la discoteca Playa Club, dentro de la programación de Overdose Club. El concierto comenzará a las 00:30 horas, tras la apertura de puertas a las 23:59 del sábado.

Teatro y espectáculos

El Fórum Metropolitano acogerá la obra Berenguela na gaiola

El teatro tendrá un papel destacado este fin de semana con la representación de Esencia, obra de Ignacio García May protagonizada por Juan Echanove y Joaquín Climent. Las funciones tendrán lugar el viernes 27 y el sábado 28 a las 20:30 horas, en el marco de la programación especial con motivo del Día Mundial del Teatro. La pieza plantea un diálogo entre dos personajes que reflexionan sobre la realidad, la memoria y la percepción en un contexto marcado por la incertidumbre.

Además, el sábado 28 el Fórum Metropolitano acogerá la obra Berenguela na gaiola a las 18:00 horas, una propuesta de teatro físico dirigida al público familiar dentro del ciclo Todo Público.

Exposiciones y actividades culturales

Taller de Origami en Vavava Haus

El espacio creativo Vavava Haus, en la Ciudad Vieja, acoge hasta el 28 de marzo la exposición fotográfica Aru hi (ある日) – Un día cualquiera, centrada en la vida cotidiana en Japón. Como parte de su programación paralela, el viernes se celebrará un taller de origami impartido por Cristina Velasco Mora, una actividad que permite a los asistentes acercarse a esta técnica tradicional japonesa.

La programación se cerrará el sábado 28 con una jornada de clausura que incluirá vermú y sesión musical con DJ Lotta.

Planes en familia

Merenda con contos: os avós

El viernes 27, la Biblioteca Municipal Os Rosales organiza una nueva sesión de Merendas con contos bajo el título "Avós", dirigida a niños de entre 3 y 7 años.

La actividad, que se desarrollará entre las 18:00 y las 19:00 horas, combinará lectura, música e interpretación con la participación de la compañía Trinke Trinke Teatro.

Por otro lado, el Aquarium Finisterrae acoge una nueva edición de "Durmindo con tiburóns", una actividad dirigida a niños de entre 10 y 12 años que permite pasar la noche en el recinto mientras participan en talleres sobre biología marina. La sesión del viernes 27 comenzará a las 20:00 horas y finalizará en la mañana del sábado.

Mercados y ocio alternativo

Un burro de ropa con camisas Shutterstock

El histórico Cine París será el escenario de una nueva edición de Mood Market durante el fin de semana, un evento centrado en el diseño independiente, la moda, la artesanía y los proyectos creativos emergentes.

El market reunirá a distintas marcas con propuestas que incluyen joyería, ilustración, cosmética natural o cerámica. Además, contará con actividades paralelas como degustaciones de sushi, obsequios para los asistentes y sorteos entre quienes realicen compras.

Semana Santa en A Coruña

Domingo de Ramos en A Coruña marcado por las procesiones de La Borriquilla y el Ecce Homo Cautivo Quincemil

La ciudad comienza a vivir este fin de semana los primeros actos de la Semana Santa, que se desarrollará durante los próximos días en distintos puntos del casco urbano. El viernes, día 27 de marzo, tendrá lugar la procesión de la Virgen de los Dolores, que saldrá a las 20:00 horas desde la calle Bailén y recorrerá la Avenida de la Marina hasta el Obelisco.

El domingo, día 29 de marzo, se celebrará la procesión de La Borriquilla a las 11:00 horas, con salida desde el templo de los Padres Capuchinos, y por la tarde, a las 19:00 horas, la procesión del Ecce Homo Cautivo recorrerá varias calles de la Ciudad Vieja.

Música clásica

Imagen de archivo de la Banda Municipal de Música de A Coruña Concello de A Coruña

El domingo, día 29 de marzo, el Teatro Colón acogerá una nueva actuación de la Banda Municipal de Música de A Coruña dentro de su programación habitual.

Este concierto, enmarcado en las actividades de Semana Santa, mantiene la línea de la agrupación de ofrecer actuaciones gratuitas y accesibles al público general, con repertorios variados que ofrecen tanto piezas clásicas como contemporáneas.