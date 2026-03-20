A Coruña celebra 10 días de Semana Santa: esta es la programación completa

A Coruña comienza a prepararse para la celebración de la Semana Santa, cuya programación en la ciudad comenzará en tan solo siete días. Desde el próximo 27 de marzo y hasta el 5 de abril, diversas procesiones recorrerán las calles de la ciudad desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección.

La programación se dio a conocer esta tarde en un evento en la Fundación Barrié, donde la Agrupación Virgen del Carmen de Ferrol interpretó varios temas religiosos.

Las procesiones están organizadas por la Orden Tercera de la Ciudad Vieja en colaboración con la Junta de Cofradías de Semana Santa, la Venerable y Real Congregación del Divino Espíritu Santo y María Santísima de los Dolores, la Cofradía de La Borriquilla, la Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y Santo Entierro, la Venerable Cofradía de la Pasión del Señor y de Nuestra Señora del Mayor Dolor y la Cofradía del Cristo del Amor y Nuestra Señora de Las Angustias.

Esta es la programación para este 2026:

Viernes 27 de marzo - Procesión de la Virgen de los Dolores (20:00 horas)

Presidida por el Arzobispo de Santiago, Don Francisco José Prieto Fernández

Organiza la Venerable y Real Congregación del Divino Espíritu Santo y María Santísima de los Dolores

Pasos: Virgen de los Dolores

Itinerario: C/ Bailén, C/ Riego de Agua, C/ Luchana, Avenida de la Marina, Obelisco, C/ Real, C/ Bailén, Atrio de la iglesia de San Nicolás

Domingo 29 de marzo - Procesión de La Borriquilla (11:00 horas)

Organiza la Cofradía de La Borriquilla

Pasos: La Borriquilla

Itinerario: Salida del templo (Padres Capuchinos, C/ Federico Tapia), Plaza de Vigo (Bendición de Ramos). Concluida la Procesión, habrá una eucaristía parroquial

Domingo 29 de marzo - Procesión de Ecce Homo Cautivo (19:00 horas)

Organiza la Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y Santo Entierro

Pasos: Ecce Hommo – Cautivo, Calvario Infantil

Itinerario: Salida del Templo (Venerable Orden Tercera), Plaza de Carlos I, San Francisco, C/ Santo Domingo, C/ Zapatería, C/ Damas, Plaza de Azcárraga, Plaza de la Constitución, C/ Príncipe, C/ Santo Domingo. Retorno al templo por San Francisco

Lunes 30 de marzo - Procesión del Amor, el Perdón y la Misericordia (21:00 horas)

Organiza la Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y el Santo Entierro

Pasos: Cristo de Los Cuarenta Credos

Itinerario: Salida del Templo (Venerable Orden Tercera), Plaza de Carlos I, San Francisco, C/ Santo Domingo, C/ Santa María, C/ Damas, Plaza de Azcárraga, Plaza de la Constitución, C/ Príncipe, C/ Santo Domingo. Retorno al templo por San Francisco

Martes 31 de marzo - Procesión de la Piedad (21:00 horas)

Organiza la Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y Santo Entierro

Pasos: La Piedad, Cristo Procesional o Cristo de la Agonía

Itinerario: Salida del Templo (Venerable Orden Tercera), Plaza de Carlos I, San Francisco, C/ Santo Domingo, C/ Zapatería, C/ Damas, Plaza de Azcárraga, Plaza de la Constitución, C/ Príncipe, C/ Santo Domingo. Retorno al templo por San Francisco

Miércoles 1 de abril - Procesión del Santísimo Cristo del Buen Consuelo (21:00 horas)

Organiza la Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y Santo Entierro

Pasos: La Oración en el Huerto y Santísimo Cristo del Buen Consuelo

Itinerario: Salida del Tempo (Venerable Orden Tercera), Plaza de Carlos I, San Francisco, C/ Santo Domingo, C/ Zapatería, C/ Damas, Plaza de Azcárraga, Plaza de la Constitución, C/ Príncipe, C/ Santo Domingo. Retorno al templo por San Francisco

Jueves 2 de abril - Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura (19:30 horas)

Organiza la Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y Santo Entierro

Pasos: Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora de la Amargura

Itinerario: Salida del Templo (Venerable Orden Tercera), Plaza de Carlos I, San Francisco, C/ Santo Domingo, C/ Zapatería, C/ Damas, Plaza de Azcárraga, Plaza de la Constitución, C/ Príncipe, C/ Santo Domingo. Retorno al templo por San Francisco

Viernes 3 de abril - Procesión Viacrucis Procesional (9:00 horas)

Organiza la Venerable Cofradía de la Pasión del Señor y de Nuestra Señora del Mayor Dolor

Pasos: Cristo de la Agonía y Ntra. Sra. del Mayor Dolor

Itinerario: Salida de la Iglesia de San Jorge, Plaza de María Pita, C/ Santiago, Plaza de la Constitución, C/ Santo Domingo, C/ San Francisco, Plaza de Carlos I, C/ San Francisco, C/ Santo Domingo, Plaza de Las Bárbaras, C/ Herrerías, C/ Santa María, C/ Damas, Plaza de María Pita, Iglesia Parroquial de San Jorge

Viernes 3 de abril - Procesión del Santo Entierro (19:00 horas)

Presidida por el Sr. Arzobispo de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, D. Francisco José Prieto Fernández

Organiza la Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y Santo Entierro

Pasos: Cristo Flagelado, Ntro. Padre Jesús Nazareno del Perdón, La Verónica, Tránsito, Calvario, Stmo. Cristo de la Expiración, Stmo. Cristo Yacente, Paso de Misterio: Ntra. Sra. de la Soledad, San Juan Evangelista y Sta. María Magdalena

Itinerario: Plaza Carlos I, Paseo del Parrote, Paseo de La Dársena, C/ María Barbeito, Plaza de María Pita (para situarse al pie de la fachada del Palacio Municipal, donde se celebrará el Acto de Concentración de Cofradías). El itinerario se reanudará saliendo por el centro de la Plaza de María Pita, Avda. de Montoto, Puerta Real, C/ Fama, C/ Riego de Agua, Plaza de María Pita (donde las demás Cofradías despiden al Santo Entierro), Plazuela de Los Ángeles, C/ Damas, Plaza de Azcárraga, Plaza de la Constitución, C/ Príncipe, C/ Santo Domingo. Retorno al templo por San Francisco

Viernes 3 de abril - Procesión Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de las Angustias (20:00 horas)

Organiza la Cofradía del Cristo del Amor y Nuestra Señora de Las Angustias

Pasos: Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de Las Angustias

Itinerario: Salida de la Iglesia de Fátima en la C/ Novoa Santos, Avda. de Oza, C/ La Gaiteira, C/ Alcalde Marchesi, C/ Ramón y Cajal, Avda. de Oza, C/ Novoa Santos. Regreso a la Iglesia de Fátima

Sábado 4 de abril - Procesión de Nuestra Señora de la Soledad (Dos Caladiños) (19:00 horas)

Organiza la Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y Santo Entierro

Pasos: Nuestra Señora de la Soledad

Itinerario: Salida del Templo (Venerable Orden Tercera), Plaza de Carlos I, San Francisco, C/ Santo Domingo, C/ Zapatería, C/ Damas, Plaza de Azcárraga, Plaza de la Constitución, C/ Príncipe, C/ Santo Domingo. Retorno al templo por San Francisco

Domingo 5 de abril - Procesión de Jesús Resucitado y Nuestra Señora de la Esperanza (11:30 horas)