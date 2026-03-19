Todos los planes que puedes hacer en A Coruña este fin de semana: música, ocio y mucho más

Estos son todos los planes que puedes hacer en A Coruña el fin de semana

A Coruña arranca un puente marcado por el Día del Padre con conciertos, festivales, fiestas y propuestas familiares para todos los públicos.

Hoy, 19 de marzo, festivo en Galicia, marca el inicio de un fin de semana que para muchos se extenderá hasta el domingo. Una circunstancia que favorece una mayor actividad en la ciudad y una agenda especialmente intensa.

A Coruña afronta estos días con una programación variada que abarca desde conciertos en salas y teatros hasta eventos festivos, espectáculos de humor, propuestas gastronómicas y planes dirigidos al público familiar, configurando una oferta de ocio diversa para estos días.

Conciertos del fin de semana

La sala Mardi Gras acogerá la actuación de Q2

La agenda musical será uno de los grandes atractivos de estos días, con actuaciones repartidas por diferentes espacios de la ciudad y estilos para todos los públicos.



La programación arranca este jueves 19 en el Teatro Colón con el concierto de la Orquesta GAOS, que ofrecerá a partir de las 19:30 horas un repertorio dedicado a Rossini. Ya por la noche, la Sala Mardi Gras acogerá la actuación de Q2 desde las 21:00 horas.



El viernes 20 continuará la actividad musical con especial protagonismo del jazz. El dúo Many Rivers actuará en Jazz Filloa en dos pases, a las 21:30 y 23:00 horas. A esa misma hora, las 22:00, coincidirán dos citas destacadas: Garufa BLUE DEVILS Bigband en la Sala Garufa y el concierto de Aimar & Iraitz en Tío Ovidio.



El sábado 21 concentrará el mayor número de actuaciones. Desde las 20:00 horas, Los niños del caminito junto a Javi Bambini actuarán en El Pantalán, mientras que Voces de Ultratumba presentará su espectáculo en Tío Ovidio. A las 20:30, Mark Adams subirá al escenario de la Sala Mala Vida.



A las 21:00 horas, el Hotel NH Collection Finisterre será el escenario de tres conciertos Candlelight simultáneos con tributos a Queen vs. ABBA, The Beatles y bandas sonoras de los años 60. La noche continuará con Filtro + Apolo18 en la Sala Filomatic y Hot Chocolates Band en Jazz Filloa (21:30), cerrando la jornada con Carlos Bau & 80 Razones en The Clab a las 23:00 horas.

Fiestas en la sala Pelícano

Fiesta Harbour

La Sala Pelícano concentrará buena parte del ocio nocturno durante estos días con varias propuestas diferenciadas.

Este jueves 19 se celebra la fiesta SHARK, con apertura a las 00:30 horas. El evento está dirigido a mayores de 18 años y establece un código de vestimenta casual elegante, con restricciones como la prohibición de gorras, riñoneras o calzado deportivo. Las entradas anticipadas parten de los 12 euros e incluyen una consumición.

Durante el fin de semana también tendrá lugar la fiesta Harbour, que ofrece entradas desde 12 euros. El sábado 21, la programación cambia de formato con Pirulo Club, una sesión de tardeo que se desarrollará entre las 18:30 y las 23:30 horas centrada en música comercial.

Festivales y espectáculos

XIII edición del Festival 981 United

El sábado 21 se celebrará en el Coliseum la XIII edición del Festival 981 United, una de las citas musicales destacadas del fin de semana, con inicio previsto a las 19:00 horas.

Ese mismo día, el Palacio de Exposiciones y Congresos (Palexco) acogerá el espectáculo de Pantomima Full, que presentará su show "Hecho a mano" dentro de su gira de 2026.

Mercados, ferias y propuestas gastronómicas

Un plato de callos

El Mercado de Elviña será uno de los puntos de interés el sábado 21 con la celebración del evento "Cómete o Mercado", organizado con motivo del Día del Padre.

Entre las 11:30 y las 13:30 horas se ofrecerán degustaciones gratuitas de productos gallegos hasta fin de existencias, con una oferta que incluye callos, mejillones, empanada, jamón asado, cerveza, embutidos y otras propuestas. La jornada estará acompañada de música en directo y se enmarca en un contexto de mayor afluencia por el festivo.

Además, desde ayer, día 18 de marzo, permanece instalada la feria Porto Feira en el muelle de Calvo Sotelo, que se prolongará hasta el 12 de abril con atracciones, puestos de artesanía y zonas de ocio, especialmente orientadas al público infantil.

Planes en Marineda City

Dinosaurios a tamaño real en Marineda City

El centro comercial Marineda City refuerza su programación familiar con la instalación de una experiencia temática con dinosaurios a tamaño real.

El viernes 20 habrá pases a las 17:30, 18:30 y 19:30 horas, mientras que el sábado 21 se celebrarán a las 12:00, 17:00 y 18:00 horas. La actividad tiene lugar en la plaza Emilia Pardo Bazán, en la planta 0 del centro.

9ª sesión del Club de juegos de mesa

Club Juegos de Mesa en la Bibllioteca de Los Rosales

La programación del fin de semana se completa con propuestas de carácter más tranquilo, como la 9ª sesión del Club de juegos de mesa en la Biblioteca Municipal Os Rosales.

La actividad se desarrollará el sábado 21 entre las 10:30 y las 13:30 horas y está dirigida a jóvenes, familias y adultos. Contará con dinamización por parte de voluntarios que explicarán el funcionamiento de los juegos. La participación requiere inscripción previa debido al aforo limitado a 16 personas.

Partido del fin de semana: R.C. Deportivo vs Real Zaragoza

El Estadio de Riazor durante un partido del Dépor. RCDeportivo

El deporte también tendrá protagonismo este fin de semana en la ciudad. El R.C. Deportivo y el Real Zaragoza se medirán el próximo sábado 21 de marzo en el estadio de Riazor, en un encuentro que dará comienzo a las 21:00 horas.