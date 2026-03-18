La cerveza y el flamenco se dan cita en el museo MEGA, en A Coruña, con Diego de Amador

La ciudad de A Coruña vivirá una nueva propuesta cultural y gastronómica con la llegada del artista Diego de Amador a MEGA, el Museo de Estrella Galicia.

El próximo viernes 17 de abril, a las 21.00 horas, el pianista y cantaor flamenco protagonizará un concierto íntimo que combinará música en directo con una experiencia culinaria maridada con cervezas de la casa.

El evento tendrá lugar en la Sala de Degustación del museo y forma parte de la programación especial del espacio. La cita incluirá una cena maridaje con dos platos elaborados por el chef Caco Agrasar, del restaurante Salitre, además de consumiciones durante el espectáculo y una caña de bienvenida previa al inicio.

Diego de Amador, reconocido por su trayectoria y nominado al Latin Grammy al mejor álbum flamenco por Río de los Canasteros, ofrecerá en A Coruña un formato en solitario donde fusiona el cante flamenco con el piano, creando un estilo propio que mezcla tradición y modernidad.

Su propuesta recorrerá desde los sonidos más profundos del flamenco hasta improvisaciones cercanas al jazz contemporáneo.

El artista, criado en el barrio sevillano de las 300 viviendas y perteneciente a una familia de gran tradición musical, ha sido pionero en trasladar la técnica del flamenco al piano, consolidando una identidad sonora única dentro del género.

Desde la organización destacan que este tipo de iniciativas refuerzan la apuesta de MEGA por ofrecer experiencias que combinan cultura, música y gastronomía en un entorno singular, dentro de la única fábrica de Estrella Galicia.

Las últimas entradas para este evento, incluido dentro de la propuesta de ocio #Planazo del museo, pueden adquirirse a través de la web oficial de MEGA, en una cita que busca atraer tanto a amantes del flamenco como a público interesado en experiencias gastronómicas diferentes.