Porto Feira regresa al puerto de A Coruña en Semana Santa con atracciones, mercado y una Burger Fest

'Porto Feira' volverá esta Semana Santa al muelle de Calvo Sotelo entre el 28 de marzo y el 12 de abril. Será el mismo recinto que permaneció el año pasado en este emplazamiento con temática de dinosaurios.

Además, como novedad, se espera que durante la Semana Santa se instale también una Burger Fest. Aunque por el momento se desconocen los detalles de este evento, se prevé que la feria cuente con carpas que vendan hamburguesas gourmet, tal y como ya pudimos ver en The Champions Burger.

Porto Feira contará con atracciones, un mercadillo de artesanía y zonas de ocio. Se trata de una feria destinada principalmente a los más pequeños, aunque también podrán disfrutarla los mayores.

Esta mañana, los operarios ya estaban trabajando en el montaje. Así, el muelle de Calvo Sotelo permanece cerrado desde este lunes mientras se terminan de instalar todas las atracciones.

La fecha de apertura será el 28 de marzo, es decir, el próximo sábado, y permanecerá abierta hasta el 12 de abril.