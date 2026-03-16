Ya es oficial: el mayor parque acuático de Galicia ya tiene fecha de apertura para el verano 2026
El Aquapark de Cerceda (A Coruña) se ha adelantado unas semanas al verano y ya ha anunciado su apertura para la temporada 2026
Puede interesarte: La joya escondida cerca de Galicia que no te puedes perder: "Lugar mágico. Impresionante"
Ya solo quedan 14 domingos para que sea verano. La temporada estival arrancará oficialmente el próximo domingo 21 de julio; no obstante, en Galicia se adelantará unos días con la apertura del parque acuático más grande de la región.
El Aquapark de Cerceda (A Coruña) es un clásico veraniego imprescindible para combatir las altas temperaturas. Con más de 30.000 metros cuadrados, el complejo acuático cuenta con una gran variedad de atracciones para mayores y pequeños.
Fecha confirmada: el Aquapark de Cerceda abrirá este día de junio 2026
La fecha de apertura del Aquapark de Cerceda es una de las grandes incógnitas a medida que se acerca el buen tiempo. Pues bien, el parque acuático se ha adelantado unas semanas al verano y ya ha anunciado su apertura para la temporada 2026.
El parque acuático más famoso de Galicia reabrirá sus puertas el miércoles 10 de junio, marcando un inicio anticipado del verano. Ubicado a medio camino entre A Coruña y Santiago de Compostela, el complejo acuático ya comienza a calentar motores.
El 10 de junio es la fecha elegida para dar la bienvenida al verano en Galicia. El complejo así lo ha anunciado en su página web, donde los usuarios también pueden consultar las atracciones y servicios que estarán disponibles durante esta temporada.
Desde un géiser hasta una piscina de olas de 2 a 3 metros "de componente norte, el Aquapark de Cerceda también cuenta con toboganes vertiginosos: un aquatubo no apto para claustrofóbicos, un tobogán con tres pistas de hasta 15 metros y otro con 54 metros de bajada y dos desniveles.
Por otro lado, los más pequeños disponen de una amplia variedad de piscinas donde podrán disfrutar de un día lleno de risas, saltos y mucha diversión en familia. Además, el recinto cuenta con un parque infantil, ideal para merendar y seguir jugando un rato más.
Las instalaciones del Aquapark de Cerceda se completan con una zona de restauración con bocadillos fríos y calientes, platos combinados, pizzas, etc; y un quiosco donde comprar crema solar, flotadores o cualquier otra cosa que necesitemos para pasar el día.
Tarifas del Aquapark Cerceda 2026
El Aquapark de Cerceda todavía no tiene habilitada la compra de entradas para la temporada 2026. No obstante, es posible hacerse una idea aproximada de las tarifas tomando como referencia los precios del año pasado.
En la última temporada, el precio de los tickets durante la semana fue de 10 euros para mayores de doce años; 7 euros en el caso de tener entre cinco y doce años, y un euro para menores de cinco años.
Mientras que los sábados, domingos y festivos el precio de la entrada fue de 11 euros para mayores de doce años; 8 euros para niños entre cinco y doce años, y 2 euros para menores de cinco años.
Con respecto al horario de apertura, las instalaciones abrieron de 12:00 a 20:00 horas y también se ofertaron abonos de siete días (nominativos e intransferibles) con un precio de 50 euros para personas adultas y 25 para niños de cinco a doce años.