Fran y Víctor, cazadores de auroras boreales: "Cabo Ortegal es el mejor sitio de España"

El mundo de la fotografía es sencillamente fascinante. En él, la imaginación y la realidad van de la mano para observar el entorno que nos rodea desde una perspectiva diferente.

Fran y Víctor, vecinos de Cariño (A Coruña), comenzaron a forjar su amistad en torno a esta pasión y hoy son auténticos cazadores de auroras boreales.

Cómo cazar auroras boreales en Galicia

Aurora boreal en Cabo Ortegal Víctor Armada

Las auroras boreales son un fenómeno tan natural como la lluvia. Son bastante comunes en lugares como Noruega e Islandia, pero un evento casi excepcional en Galicia, solo visible durante tormentas geomagnéticas intensas.

De espíritu aventurero, Fran y Víctor compaginan su vida laboral con la fotografía. Uno trabaja en el sector marítimo, mientras que el otro lo hace en la mina. "Muchas veces tengo que quitarle horas al sueño para poder hacer fotos", reconocen.

Cazar auroras boreales no es fácil, y menos en Galicia, pero Fran y Víctor ya son unos auténticos expertos. "Ya es la quinta que vemos en Cabo Ortegal. Creo que es el mejor sitio de España o, al menos, uno de los mejores".

En este sentido, la pareja de fotógrafos señala que la ubicación es un factor clave, y Cabo Ortegal parece reunir todas las condiciones cuando este fenómeno tan especial se "pega" a Inglaterra.

En todo ello juega también juega un papel importante la aplicación Aurora, que utilizan para seguir la actividad geomagnética. "Cuando nos llega la alerta al teléfono, cogemos las cámaras, el coche y arrancamos", señalan.

La mejor época para ver auroras boreales está llegando a su fin. Los meses con más probabilidades son diciembre, enero y febrero, pero hasta marzo o abril ofrecen una alta actividad.

A finales de enero, precisamente, una potente aurora boreal iluminó el cielo gallego. "Se podía ver a simple vista. Se divisaba muy fuerte, en tonos rojizos, anaranjados y verdosos", recuerdan.

La fotografía, una afición compartida

Fran y Víctor no recuerdan la fecha exacta en la que empezaron a compartir algo más que la afición por la fotografía: una amistad. Lo que sí tienen claro es que ya ha pasado casi una década y que, desde entonces, han acumulado anécdotas de todo tipo.

Sin ir más lejos, los acantilados de Vixía de Herbeira, los más altos de la Europa continental, con 613 metros de altura sobre el nivel del mar, fueron testigos de uno de los mayores sustos de su vida. "Eran las tres y pico de la madrugada y me encontré a un paisano durmiendo en la garita", rememoran.

Así, Fran y Víctor salen a cualquier hora, intentando compaginar la afición con sus respectivos trabajos, cuando las auroras lo permiten o lo marcan los temporales. "Desconectamos del todo. A veces estamos hasta las cuatro de la mañana y hacemos kilómetros en coche para poder hacer fotografías".

"Mi mujer ya dice que tengo una segunda esposa: la fotografía", bromea uno de ellos. Fue Fernando Martínez, también vecino de Cariño, quien enseñó a esta pareja de fotógrafos a usar la cámara, además de aprender de manera autodidacta a través de tutoriales en YouTube.

Durante estos más de nueve años, los dos amigos han fotografiado muchos momentos, incluidas varias auroras boreales, y lo que les queda.