Ya es oficial: una naviera regala viajes gratis por el Día del Padre para navegar por las Rías Baixas

El Día del Padre, que se celebra el jueves 19 de marzo, llega este 2026 como festivo autonómico en Galicia, tal y como ha fijado la Xunta de Galicia con motivo de San Xosé. Una fecha perfecta para disfrutar de un plan diferente en familia y aprovechar el día libre con alguna actividad especial.

Para celebrar este día, la naviera Piratas de Nabia ha lanzado una promoción para celebrar la jornada navegando por las Rías Baixas. Entre el 16 y el 22 de marzo de 2026, todos los padres podrán viajar gratis en varias de las experiencias más populares de la compañía. Te presentamos cuáles.

"¡Los papás viajáis gratis!" entre el 16 y el 22 de marzo

Piratas de Nabia ha puesto en marcha una promoción especial para celebrar el Día del Padre con un plan diferente: disfrutar del mar en familia. Con motivo de esta fecha, todos los padres podrán viajar gratis entre el 16 y el 22 de marzo de 2026 en algunas de las rutas más populares que recorren la ría de Vigo y las Rías Baixas.

La oferta está pensada para fomentar los planes familiares y compartir tiempo juntos. Para poder beneficiarse del billete gratuito del padre, el viaje debe realizarse en formato familiar, es decir, con al menos dos adultos -uno de ellos el padre- y un hijo o hija.

Entre las rutas incluidas en la promoción se encuentra la visita a las Islas Cíes, uno de los enclaves naturales más emblemáticos de Galicia y uno de los destinos más apreciados por quienes visitan la ría de Vigo.

A esta experiencia se suman también dos recorridos de carácter gastronómico: la Ruta del Mejillón y la Ruta del Pulpo, que permiten conocer de cerca la tradición marinera y culinaria de la zona.

Con esta iniciativa, la compañía propone una alternativa a los regalos más habituales del Día del Padre, apostando por experiencias diferentes. Un paseo en barco, el paisaje de la ría y la posibilidad de descubrir la cultura del mar son la oportunidad perfecta para crear recuerdos en familia.

Cómo conseguir tu billete gratuito

Estos son los pasos que debes seguir para conseguir tu billete a coste cero: