El capítulo del youtuber Plex "En el país donde nadie puede entrar" vivió ayer un momento histórico cuando el youtuber Plex acompañó al cirujano Diego González Rivas durante una intervención quirúrgica excepcional.

La operación consistió en extraer el lóbulo inferior de un pulmón a un niño de 11 años con malformación congénita pulmonar y una condición extremadamente rara: situs inversus, donde el corazón y otros órganos vitales están en posiciones invertidas, un fenómeno inusual especialmente en pediatría.

La cirugía se desarrolló con máxima precisión y bajo el riesgo añadido de operar a un menor, cuya sangre disponible es mucho menor que la de un adulto, aumentando la peligrosidad de cualquier sangrado.

González Rivas comparó la operación con "arreglar un motor de coche en marcha" y destacó la importancia de cuidar el crecimiento del niño durante el procedimiento.

El procedimiento se realizó mediante cirugía robótica avanzada, utilizando una única incisión con tres brazos robóticos en lugar de cuatro o cinco, lo que permite al cirujano manejar los instrumentos desde una consola en 3D como si fuese un videojuego.

Esta técnica revolucionaria ya permitió el año pasado realizar la primera cirugía transcontinental, con el cirujano en China y el paciente en Bucarest, gracias a un sistema satelital.

Plex vivió de cerca la experiencia quirúrgica, realizando incluso su primer nudo quirúrgico sobre una pechuga de pollo como práctica, siguiendo las instrucciones del cirujano.

"Coges la aguja, la pasas de una mano a otra, giras, tiras, es como un videojuego de tres millones de euros", relató el youtuber durante la grabación.

El cierre del día tuvo un emotivo gesto cuando el abuelo del niño, que había seguido la operación, entregó un instrumento musical como regalo, una pieza de museo similar a una guitarra, que Plex describió como "patrimonio nacional".

La operación concluyó con éxito, y el niño podrá llevar una vida normal pese a haber perdido un lóbulo pulmonar, gracias a la experiencia y precisión de González Rivas y su equipo.

La intervención confirma que la cirugía robótica y la formación digital avanzada están cambiando la forma de operar, incluso en los casos más complejos y delicados de pediatría.