Estos son todos los planes de Santiago de Compostela para disfrutar este fin de semana

Estos son todos los planes de los que puedes disfrutar este fin de semana en Santiago de Compostela

El primer fin de semana del mes de marzo se estrena en Santiago de Compostela al ritmo de la música del atemporal Víctor Manuel y dos eminencias de la música urbana actual: el rapero madrileño Grecas y Marcos Crespo, más conocido como Depresión Sonora.

Paralelamente, se celebrará la XII edición de la Feria de Minerales, una conferencia exclusiva del Dr. Mario Alonso Puig y un espectáculo infantil de Cantajuegos. También podremos disfrutar de la última semana de Santiago(é)Tapas.

Conciertos del fin de semana

Una de las grandes citas musicales de este mes en Santiago será Víctor Manuel

El viernes 6 a las 20:30 horas empezamos el mes por todo lo alto con un concierto de Grecas en la sala Capitol. Después del éxito de su último álbum, Escrito en la M-30, el cantante urbano recorrerá toda España como parte de su tour nacional Grecas.

El sábado 7 a las 21:00 horas el atemporal Víctor Manuel aterriza en el Palacio de Congresos con su nueva gira Solo a Solas Conmigo. Presentará en directo las canciones de su nuevo disco homónimo, pero tampoco faltarán sus éxitos de siempre como Soy un corazón tendido al sol o Ay amor.

El sábado 7 tenemos otra cita musical a las 19:00 horas en la sala Capitol, donde se presentará H.E.A.T para presentar su nuevo álbum Welcome to the Future. A estos himnos internacionales se les sumarán la participación especial de Hitten para hacer de esta tarde-noche algo inolvidable.

El domingo 8 a las 20:00 horas el proyecto indie pop de Marcos Crespo, más conocido como Depresión Sonora, llega a la sala Capitol. Presentará su World Tour 2026 Vacaciones Para Siempre, donde interpretará en directo las canciones de Los Perros No Entienden El Internet. ¿Te apuntas?

Santiago(é)Tapas

El primer concurso gastronómico del año en Santiago de Compostela llega a la ciudad este mes

A lo largo de este fin de semana se continuará celebrando Santiago(é)Tapas, que se extenderá hasta el 8 de marzo.

La 17.ª edición de Santiago(é)Tapas se proclama como uno de los primeros grandes eventos gastronómicos del año. Cada uno de los establecimientos participantes ofrecerá a sus clientes deliciosas tapas elaboradas con productos autóctonos gallegos.

Las opciones de tapas para consumir son de lo más variadas y van desde tapas tradicionales, creativas y dulces hasta tapas sin gluten, veganas o vegetarianas. El precio de cada una de ellas estará entre los 2 y 4 euros.

El horario de degustación de tapas será de 13:00 a 14:30 horas y de 20:30 a 21:30 horas.

Los locales participantes se encuentran distribuidos en ocho rutas o (e)Tapas que hacen homenaje a los Caminos de Santiago:

Camiño Inglés

Camiño Primitivo

Vía da Prata

Camiño de Inverno

Camiño Portugués

Camiño Francés

Camiño Fisterra-Muxía

Camiño do Norte

Para más información acerca de este evento o para conocer los restaurantes participantes en cada una de las (e)Tapas se puede consultar el siguiente enlace: santiagoetapas.gal

XII Feria de Minerales

Cartel de la 12.ª edición de la Feria de Minerales y Fósiles de Compostela

Desde el jueves 5 hasta el domingo 8 el Centro Comercial Área Central acogerá la 12.ª edición de la Feria de Minerales de Santiago de Compostela, un gran evento que reunirá a una treintena de expositores con minerales, fósiles, artículos de bisutería y mucho más.

Como novedades de esta edición, se celebrarán más talleres para los centros de enseñanza y se inaugurará una gran colección de fósiles provenientes de Marruecos. Tampoco podrán faltar diferentes exposiciones de minerales provenientes del Museo de minerales de Porriño y del Museo de Historia Natural de Compostela.

Por último, se podrá asistir a una charla interactiva sobre la extinción de los dinosaurios que será presentada por el paleontólogo Juan Carlos Escudero.

El horario de la feria será de 10:00 a 21:00 horas todos los días.

Conferencia Haz lo (im)posible de Mario Alonso Puig

La nueva conferencia del Dr. Mario Alonso Puig: 'Haz lo (im)posible'

El viernes 6 a las 19:00 horas en el Teatro Compostela tendremos la oportunidad de acudir a la conferencia Haz lo (im)posible del Dr. Mario Alonso Puig, un experto en su ámbito que lleva más de 20 años recorriendo teatros y aulas para impartir sus cursos y conferencias.

En esta nueva conferencia, Alonso Puig tocará diferentes temas como la ilusión y la capacidad que tienen todos los seres humanos de convertir lo imposible en posible.

Las últimas entradas están a la venta desde 55 euros en Ataquilla.com. ¡Date prisa y hazte con ellas antes de que se agoten!

El Brujo - Autobiografía de Un Yogui

El Brujo llega a la capital compostelana para presentar su nuevo espectáculo: 'Autobiografía de un yogui'

El sábado 7 a las 20:00 horas se podrá disfrutar en el Teatro Compostela del show de Rafael Álvarez El Brujo: Autobiografía de un yogui, basado en la obra de Paramahansa Yogananda.

Este comediante hablará sobre la figura de Yogananda, su maestro en este nuevo show, quien inspiró este relato lleno de sabiduría, encanto, magia, luz y amor que ahora presenta a su público con gran cariño.

No te lo pienses más y consigue sus entradas desde 22 euros en Ataquilla.com

CantaJuego - 20 años. La Gira

Cartel del espectáculo de CantaJuego en Santiago de Compostela

El domingo 8 a las 12:30 y 17:00 horas tenemos dos citas en el Auditorio de Galicia de Santiago con el atemporal grupo CantaJuego, quienes están celebrando por todo lo alto sus 20 años con una emocionante gira nacional.

Un espectáculo en vivo que no solo ilusionará a los más pequeños de la familia, sino también a los adultos. Vuelve a vivir las mejores canciones de tu infancia de la mano de Puli, Ainhoa, Rodri, Eugenia y, por supuesto, sus entrañables compañeros Coco, Pepe y Buddy.

Te prometemos que no te vas a arrepentir. Puedes hacerte con las entradas desde 16,60 euros en Ataquilla.com