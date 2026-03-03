María, gallega de 33 años en Dubái: "No sé si voy a poder salir pronto. El espacio aéreo está cerrado"

Oriente Medio atraviesa jornadas de máxima tensión. Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el régimen iraní respondió con el lanzamiento de misiles contra bases estadounidenses situadas en puntos estratégicos como Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

La escalada ha sorprendido a muchos ciudadanos en pleno viaje, tanto de ida como de regreso a España. Otros residen en la zona, como ocurre con María, una joven gallega de 33 años que vive en Dubái y sigue de cerca la evolución del conflicto.

"Estamos bien, pero hemos pasado miedo"

María lleva un tiempo instalada en Dubái. Desde allí, gestiona un negocioonline y, además, organiza viajes a la India. "El próximo lo tengo en abril", explica a este medio. El grupo con el que viajará tiene que hacer escala en Dubái; no obstante, "estamos un poco pendientes de ver cómo evoluciona la cosa".

El pasado sábado transcurría con aparente normalidad en Dubái, como cualquier otro día, hasta que, de repente, el escenario comenzó a tensarse. "Estamos bien, pero hemos pasado miedo. Nosotros como europeos nunca hemos vivido una situación así", cuenta María a través de un audio por WhatsApp.

María estaba con unos amigos cuando comenzaron a oír explosiones y vieron cómo los antiaéreos interceptaban los misiles en el cielo. "Es un poco impresionante porque, hasta ahora, solamente lo habíamos visto en vídeos y en la televisión, y verlo en directo impacta bastante", relata.

A pesar de la compleja situación, María destaca que la situación en Dubái es de "bastante calma". "No ha habido bombardeos sobre la ciudad de Dubái. Todos los misiles se han interceptado o prácticamente la mayoría. Desafortunadamente, sí que ha habido alguna explosión en hoteles o en el aeropuerto, pero no son ataques directos", añade.

En este sentido, María asegura que, pese a todo, la población ha intentado mantener la "vida normal". No obstante, tanto las autoridades como la embajada española recomendaron en todo momento no salir de casa, evitar desplazamientos innecesarios y permanecer en lugares seguros.

"Los supermercados están abiertos, no hemos visto desabastecimiento. Hace dos días, cuando fuimos a hacer la compra, había estantes vacíos, pero ayer, por ejemplo, ya estaba todo repuesto otra vez", indica.

"No sé si voy a poder salir pronto del país. El espacio aéreo está cerrado y no hay vuelos operativos" María, joven gallega viviendo en Dubái

Ahora, la mayor preocupación de María es saber cuándo va a poder volar. "No sé si voy a poder salir pronto del país. El espacio aéreo está cerrado y no hay vuelos operativos. Tampoco tenemos información de cuándo vamos a poder volar o salir de Dubái u otros lugares de Oriente Medio", lamenta.

María, por otro lado, critica cómo están informando algunos medios españoles sobre lo que está ocurriendo en Dubái. "Se aleja bastante de lo que es la realidad", dice tajante. "No ha habido ningún bombardeo directo ni nada que haya sido tan dramático como lo cuentan", añade.

En esta línea, María reconoce que, efectivamente, algunos lugares han sufrido daños, pero "no han sido bombardeos directos contra la ciudad de Dubái". "Las personas que vivimos aquí sabemos que eso no ha sucedido. En todo momento, la gente está manteniendo la calma".

Además, la embajada española les tiene informados en todo momento, proporcionando indicaciones y recomendando esperar a ver cómo evoluciona la situación. Aun así, el centro donde María entrena ha reabierto sus puertas, permitiendo que la gente retome un poco su vida normal.