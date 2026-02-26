Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en A Coruña para dar la bienvenida al mes de marzo

Este fin de semana podremos disfrutar de los estrenos de dos obras de teatro con sabor gallego y con un tono de reivindicación social: Culpables de ser y RIAZOR OSTIA. Para los amantes del motor, también tendrá lugar una nueva edición del 30 Rallye de A Coruña.

Paralelamente, también podremos disfrutar de los últimos espectáculos del mes: el Show patético de Abián Díaz y el Ultrashow de Miguel Noguera. El broche de oro lo pondrá la 18.ª edición de la Media Maratón Coruña 21 el domingo 1.

Conciertos del fin de semana

Cartel de la actuación de Yerai Cortés en el Teatro Colón.

El mes de febrero se cierra con un fin de semana cargado de conciertos que no dejarán a nadie indiferente. Desde Efecto Pasillo y Taburete, pasando por Café Quijano y terminando con Yerai Cortés y un homenaje inédito a Pink Floyd.

El viernes 27 a las 20:30 horas podremos disfrutar de un espectáculo de Efecto Pasillo en el Teatro Colón, donde presentarán su gira Oro y Diamantes. Recordarán junto a su público sus éxitos atemporales, como Pan y mantequilla o No importa que llueva; y sus nuevos temas, como Buen Café.

El viernes 27 a las 20:00 horas será el turno de Taburete de presentarse en la sala Pelícano. Tras una pausa en su carrera musical, Taburete vuelve con más fuerza que nunca para presentar su nuevo álbum y gira nacional: El perro que fuma.

El sábado 28 a las 20:30 horas aterriza Café Quijano en el Palacio de la Ópera con su Miami Tour 2026. Este concierto será un emotivo viaje por la carrera musical de los tres hermanos: desde La Taberna del Buda hasta Miami 1990. ¿Te lo vas a perder?

El sábado 28 a las 20:30 horas llega Alejo a la sala Pelícano para dar un inolvidable espectáculo como parte de su Alejo Spain Tour. No te pierdas esta cita donde la protagonista es la música urbana con una esencia fresca y un flow contagioso: el estilo personal de Alejo.

El sábado 28 a las 21:00 horas cerramos el mes en el Teatro Colón con el guitarrista y compositor Yerai Cortés, una de las voces más importantes del flamenco actual. El autor, quien ha colaborado con grandes nombres como C. Tangana o Israel Fernández, presenta una de sus propuestas más íntimas y personales.

El domingo 1 a las 19:00 horas en el Palacio de la Ópera cerramos el fin de semana por todo lo alto con el primer concierto del mes de marzo: Pulsar to Floyd, el concierto-tributo a la banda de rock progresivo más importante de la historia: Pink Floyd. En este show, se reproducirá minuciosamente el directo de su exitosa gira P U L S A R.

Teatro del fin de semana

El cartel de una de las obras que se estrenará este fin de semana: 'RIAZOR OSTIA'

Este fin de semana podremos disfrutar del estreno de dos obras que comparten el mismo tono de denuncia y reivindicación social: Culpables de ser lo hace desde un punto de vista feminista, mientras que RIAZOR OSTIA se centra en la visibilidad LGTBI.

El día de hoy, jueves 26, a las 11:30 horas se estrenará en el Fórum Metropolitano la obra de teatro musical Culpables de ser del alumnado del CIFP Imaxe. Se trata de una creación basada en el universo literario de Circe de Begoña Caamaño, la mujer que será homenajeada en las Letras Galegas 2026.

El viernes 27 a las 20:30 horas llega al Teatro Rosalía de Castro la obra RIAZOR OSTIA, un poema escénico sobre el odio, la intolerancia y la resistencia desde el punto de vista LGTBI. En esta historia se recuerdan las figuras de Pier Paolo Pasolini y Samuel Ruiz, conectando los mares de Ostia y Riazor con un asesinato al grito de maricón.

Proyecciones del fin de semana

Un fotograma de la obra 'The Shiinomi School' de Hiroshi Shimizu

Durante este fin de semana podremos disfrutar de las últimas proyecciones del mes de febrero.

Por un lado, el CGAI cerrará el mes con el ciclo de las obras del director japonés Hiroshi Shimizu.

Por otro lado, el Fórum Metropolitano continuará con la proyección de filmes internacionales variados.

La programación del fin de semana en el CGAI:

Jueves 26 a las 18:00 horas - Children of the Beehive de Hiroshi Shimizu

a las 18:00 horas - de Hiroshi Shimizu Jueves 26 a las 20:30 horas - Mr. Sosuke Ohara de Hiroshi Shimizu

a las 20:30 horas - de Hiroshi Shimizu Viernes 27 a las 19:00 horas - El caballo de Turín de Béla Tarr y Ágnes Hranitzky

a las 19:00 horas - de Béla Tarr y Ágnes Hranitzky Sábado 28 a las 18:00 horas - The Shiinomi Shcool de Hiroshi Shimizu

La programación del fin de semana en el Fórum Metropolitano:

ELLE de Paul Verhoeven - Jueves 26 a las 20:00 horas, viernes 27 a las 20:00 horas, sábado 28 a las 17:30 y 20:00 horas

de Paul Verhoeven - a las 20:00 horas, a las 20:00 horas, a las 17:30 y 20:00 horas Vermiglio de Maura Delpero - Jueves 26 a las 20:00 horas, viernes 27 a las 20:00 horas, sábado 28 a las 17:30 y 20:00 horas

Proyección de MASPALOMAS - Norte Cinema Diverso 2026

Cartel del filme de la sesión de invierno de Norte Cinema Diverso: 'Maspalomas'

El festival de Norte Cinema Diverso celebrará su 3.ª edición los días 25, 26 y 27 de noviembre, volviendo a posicionarse como el festival de cine inclusivo más importante de Galicia.

Con motivo de esta nueva edición, se celebrará una sesión especial de invierno este jueves 26 a las 20:00 horas en el Teatro Colón con la proyección de MASPALOMAS, el filme dirigido por José Mari Goenaga y Aitor Arregi.

La obra MASPALOMAS cuenta la historia de Vicente, un hombre de 76 años que vive una agradable vida en Maspalomas. Tras romper con su pareja y sufrir un accidente inesperado, el hombre se ve obligado a ingresar en una residencia, donde será empujado de vuelta al armario, obligado a ocultar una parte de sí mismo que pensaba que ya había resuelto.

Las entradas están a la venta desde 3,50 euros en Ataquilla.com

Show patético de Abián Díaz

El cómico Abián Díaz llega con su 'Show patético' a la ciudad herculina

El viernes 27 a las 20:00 horas en el Teatro de Sede Afundación tendrá lugar uno de los últimos espectáculos humorísticos del mes: el Show patético de Abián Díaz.

En este show, nuestro cómico promete hacer reír a su público hasta que no pueda más. Para ello, viene preparado con su inseparable piano y su estilo personal que desborda carisma.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 19,80 euros.

30 Rallye A Coruña

El primer gran evento de motor de este año en la ciudad herculina

El viernes 27 y sábado 28 podremos disfrutar de uno de los primeros grandes eventos del motor del año 2026: el 30 Rallye.

El viernes 27 se centrará en el shakedown de esta nueva edición. Se presentará el tramo de calificación y se hará la ceremonia de salida, seguida de un tramo de espectáculo (SS1).

El plato fuerte llegará el sábado 28. El circuito del rallye consistirá en cinco tramos a doble pasada, dando inicio en la emblemática Plaza de María Pita a las 8:30 horas. Los resultados se publicarán a las 22:30 horas y, acto seguido, se procederá a la ceremonia de premios. La jornada se cerrará con una gran fiesta de fin de Rallye.

Ultrashow de Miguel Noguera

El 'Ultrashow' de Miguel Noguera llega a la ciudad herculina a finales de mes

El sábado 28 a las 20:00 horas podremos disfrutar en el Auditorio Sede Afundación del último espectáculo de humor del mes de febrero: el Ultrashow de Miguel Noguera.

Este reconocido cómico se subirá a los escenarios herculinos para presentar su Ultrashow, un monólogo que tiene de todo un poco; desde divagaciones inesperadas hasta pasajes improvisados.

El precio de las entradas es de 17,80 euros en Ataquilla.com

XVIII Media Maratón Coruña 21

Cartel de la Media Maratón que se celebrará este mes en A Coruña

El domingo 1 la ciudad herculina acogerá la 18.ª edición de la Media Maratón Coruña 21.

La prueba deportiva empezará oficialmente a las 09:30 horas y consistirá en un recorrido de 21 kilómetros por el casco urbano de A Coruña.

También se celebrará de manera paralela la carrera popular 5K, que consistirá en un recorrido de 5.000 metros.

A día de hoy las inscripciones ya se encuentran cerradas.