La frase gallega más sabia de tus abuelos sin traducción al castellano y que España no entiende

En Galicia somos diferentes y nos encanta serlo. Nuestra forma de hablar, de sentir y de ver la vida -con ironía, morriña y optimismo- se refleja en expresiones que, cuando salen de aquí, pierden su gracia. Porque no es lo mismo si se traducen al castellano que haberlas escuchado en casa, en la aldea o en una comida familiar.

Hay frases que, dichas por un abuelo en el momento más inesperado, te arrancan una risa aunque no toque. Expresiones que, si se traducen literalmente al castellano, no suenan igual y pierden todo su sentido, y que solo se entienden si has crecido alrededor de esa retranca tan nuestra.

Una de las frases más sabias de los abuelos gallegos

Las palabras, frases y refranes gallegos son pequeñas herencias que perduran generación tras generación. No son simples expresiones: son una forma de entender quiénes somos y cómo nos enfrentamos a la vida.

En ellas está lo auténtico, lo tradicional y también esa manera tan nuestra de tomarnos las cosas, con calma, retranca, con los pies en la tierra y, por supuesto, con mucho optimismo, porque nunca choveu que non escapara.

"Agora xa foi" es una de las frases más sabias que han salido de la boca de nuestros abuelos. Seguro que la escuchaste más de una vez. Tú llegabas decidido a contarle tu problema, dándole vueltas a algo que ya había pasado, con un agobio enorme, y su "agora xa foi" bastaba para poner todo en su sitio.

No era frialdad ni indiferencia; era mera experiencia. La voz de quien vivió tiempos más duros, de quien pasó necesidades, incertidumbres y pérdidas, y aun así siguió adelante. Por eso, cuando lo decían, tu problema se hacía más pequeño, porque casi nada es tan importante como parece y siempre pecamos de darle a las cosas, o a determinadas personas, un valor que no tienen.

Una forma sencilla de decirte que no se puede volver atrás y que lamentarse no vale para nada, pero dicho por ellos, siempre suena mucho mejor.

Literalmente significa "ahora ya está", pero envuelve mucho más. Como si, sin saberlo, nuestros abuelos fueran maestros en eso de vivir el presente y practicar el "a lo hecho, pecho".

Una frase que forma parte de ti, que repites sin darte cuenta y que algún día serás tú quien se lo diga a sus nietos/as. Porque representa el verdadero sentir de cualquier gallego: resiliente, como siempre hemos demostrado.