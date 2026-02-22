A Coruña y su área se despiden del Entroido por todo lo alto: Cambre y Bergondo ponen el broche de oro

A Coruña y su área metropolitana han puesto el broche final al Entroido con un intenso fin de semana festivo en el que la música, los disfraces y la tradición volvieron a llenar calles y plazas.

Si el pasado fin de semana la ciudad ya había celebrado por todo lo alto el carnaval, estos días le tocó el turno al Antroido Pequeno, que volvió a demostrar que en la ciudad herculina nunca es suficiente cuando se trata de fiesta.

El Antroido Pequeno despidió este sábado los días más "choqueiros" del año en A Coruña. Las comparsas recorrieron las calles llenándolas de música, creatividad y diversión hasta el último instante, celebrando al máximo el espíritu del carnaval y prolongando el ambiente festivo una semana más.

😍 O Antroido Pequeno encheu este sábado as rúas de A Coruña de cor, música e ritmo, poñendo o broche de ouro a unha das festas máis queridas da cidade.



👏 Grazas a todas as persoas que formastes parte desta celebración… e ata o ano que vén! pic.twitter.com/ySv4RzoqnG — Cultura da Coruña (@Cultura_Coruna) February 21, 2026

Cambre, fiel a la tradición

Por su parte, el Cambre volvió a ser fiel a su tradición con una de las mayores fiestas de la temporada. El "Entroido Cambrés" arrancó a las 16:30 horas con el desfile de carrozas y comparsas por el centro del municipio, seguido del desfile de disfraces y la entrega de premios en el Campo da Feira, delante del ayuntamiento.

El acto estuvo presentado por Noly, del Grupo Los Satélites, y amenizado por DJ Manry. Ya por la noche, a partir de las 21:30 horas, la celebración continuó con la actuación de la Gran Orquesta "Los Satélites" y la actuación especial de "Los Inhumanos", que pusieron el ritmo a una jornada multitudinaria.

Bergondo: Entroido y Festa da Orella

También el Bergondo celebró por todo lo alto su XXXIV Festa do Entroido y la XXIX Festa da Orella en el entorno del CPI Cruz do Sar.

La programación comenzó a las 16:30 horas con una gran fiesta infantil en el pabellón, con hinchables, desfiles de disfraces y talleres creativos.

A las 19:30 horas tomó el relevo la música con la actuación de la Orquestra Fania Blanco Show, coincidiendo con la tradicional Festa da Orella, que incluyó un donativo para el alumnado de 4º de ESO y sorteo de regalos. En el descanso, los mejores grupos del “BergondoRisión”, ya un clásico entre el alumnado del centro, arrancaron las carcajadas del público.

Con el Antroido Pequeno en A Coruña y las multitudinarias celebraciones en Cambre y Bergondo, la comarca despide el Entroido 2026 por todo lo alto, demostrando que la tradición y las ganas de fiesta siguen más vivas que nunca.