El instituto público de Galicia donde estudió Luis Tosar: 68 años de historia e inaugurado por Franco

En octubre de 1971 nació en Cospeito (Lugo), Luis Tosar, el actor gallego con más premios Goya a sus espaldas: Mejor interpretación masculina por Los lunes al sol (2002), y Mejor interpretación masculina protagonista por Te doy mis ojos (2003) y Celda 211 (2009). El actor es el presentador, junto a Rigoberta Bandini, de la 40 edición de los premios de la Academia de Cine, que se celebran el próximo 28 de febrero.

El gallego siempre ha mostrado gran cariño y respeto por su tierra natal, aunque ahora vive en Madrid. Hace unos años acudió al programa de La Sexta, El camino a casa, presentado por Jesús Cintora, en el que habló de su infancia y adolescencia y visitó el instituto en el que estudió: el IES Nosa Señora dos Ollos Grandes de Lugo.

El instituto de Lugo donde estudió Luis Tosar

Entrada del IES Nosa Señora dos Ollos Grandes, en Lugo Google Maps

El IES Nosa Señora dos Ollos Grandes de Lugo tiene una historia que se remonta a principios del siglo XX. El antiguo Instituto Nacional de Enseñanza Media de Lugo se dividió en 1941 en dos centros, uno masculino y otro femenino, siguiendo la ideología de la época, que consideraba perjudicial la educación mixta.

De esta forma, surgió el Instituto Femenino de Lugo, que comenzó su actividad en el edificio que hoy ocupa la Diputación Provincial.

En el curso 1955/1956, el centro recibió oficialmente el nombre de Instituto Nacional Femenino de Enseñanza Media de Lugo. Durante el curso, se le añadió la denominación de Nuestra Señora de los Ojos Grandes.

El edificio actual fue inaugurado en 1958/1959 en un acto presidido por el general Franco. Con la llegada de la democracia, el instituto abrió sus puertas también a los chicos en 1984, convirtiéndose en un centro mixto. Posteriormente, en el curso 2007/2008, se realizaron importantes obras de modernización en el edificio.

A lo largo de su historia, el IES Nosa Señora dos Ollos Grandes ha sabido conservar su vínculo con la cultura y la historia local, mientras que ha sabido adaptarse a las necesidades educativas actuales. Hoy, es un referente de la educación pública en Lugo, del que han salido personas de relevancia en Galicia, como el actor Luis Tosar.

Los inicios de Luis Tosar en el instituto

Luis Tosar estudió en el colegio concertado de los Hermanos Maristas de Lugo hasta 8º de EGB (2º de la ESO actualmente). Después de ese curso, se trasladó al público IES Nosa Señora dos Ollos Grandes para comenzar BUP (3º de ESO).

En el programa junto a Jesús Cintora declaró que el cambio de centro para él fue medio traumático. "Yo me vine para aquí y el único compañero de Maristas que se vino fue José Luis, pero se echó novia en ese momento y no le veía básicamente", algo que le llevó a sentirse bastante fuera de lugar.

Además, Luis Tosar formó parte de la primera promoción de niños que llegaba al instituto. "Era un instituto femenino en el cual estudiaba mi hermana, eran como 2.000 chicas, y de repente entramos 50 chavales", le indicó al presentador mientras caminaban hacia el centro.

A raíz de ese cambio, admitió que se volvió "muy arisco y muy solitario" y que fue "un primer año bastante traumático".

No obstante, terminaría acostumbrándose y, una de las principales personas que más recuerda es Marisa, su profesora de literatura: "Una de las personas más decisivas en mi vida probablemente" y que "tuvo mucho que ver en que me dedique a esto hoy en día".