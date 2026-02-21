Qué hacer en A Coruña por el Carnaval 2026 hoy, sábado 21 de febrero

Tras dos semanas de celebraciones protagonizadas por comparsas, música, gastronomía y disfraces de todo tipo, el Entroido de A Coruña llega a su fin.

Nos despedimos oficialmente de estas fiestas tradicionales con el Antroido Pequeno que se celebrará el día de hoy, sábado 21, en diferentes zonas céntricas de la ciudad herculina.

Antroido Pequeno 2026

El día de hoy, sábado 21, a partir de las 12:00 horas dará comienzo el Antroido Pequeno por la Calle de la Torre, Campo da Leña, Ciudad Vieja y otras zonas céntricas.

Será una celebración que durará hasta las 19:00 horas y se centrará en las calles herculinas, donde las personas saldrán con sus mejores disfraces para despedir por todo lo alto otro año de Carnavales.

Por última vez, los coruñeses se reunirán con familia y amigos alrededor de música y gastronomía típica de Entroido para celebrar el fin de estas fiestas que, aunque han sido pasadas por agua, no han evitado que A Coruña se llene del espíritu festivo.