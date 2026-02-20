Qué son los therians y por qué se visten de animales: el fenómeno viral que llega a Galicia y triunfa entre los jóvenes

En los últimos días, el término 'therian' ha comenzado a sonar con fuerza en Galicia. A estas alturas, es probable que lo hayas visto en redes sociales, donde esta tendencia viral no deja de ganar visibilidad. Pero, ¿en qué consiste realmente?

Jóvenes con máscaras y atuendos de animales que, en ocasiones, incluso se desplazan a cuatro patas. Así son los therians, una identidad que empieza a hacerse visible en Galicia con quedadas organizadas en ciudades como A Coruña y Lugo.

Qué son los 'therians' y por qué se visten de animales

Jóvenes del colectivo 'therians' Shutterstock

La palabra 'therian' se relaciona con el inglés 'therianthropy' y deriva, a su vez, del término griego 'therion', que significa bestia o animal salvaje. De hecho, en el pasado se utilizaba para describir a una figura mitad humana, mitad animal.

Hasta hace poco, se limitaba a grupos cerrados, pero recientemente el fenómeno se ha viralizado en redes sociales hasta tal punto que, más allá de la propia cobertura de los medios de comunicación, instituciones y académicos han comenzado a investigarlo.

"Los therians son personas que se identifican, a un nivel psicológico o espiritual, con un animal no humano. No creen ser físicamente el animal, sino que sienten que su esencia interna está ligada a una especie de animal específica", explica la Universidad Humanita.

Y agrega: "Las personas con esta preferencia se manifiestan a través de comportamientos, instintos o una forma particular de percibir el mundo".

En otras palabras, las personas que se sienten vinculadas a este colectivo imitan movimientos, sonidos o actitudes de animales. Además, en ocasiones, utilizan máscaras o accesorios, e incluso se desplazan a cuatro patas.

Para sorpresa de muchos, este movimiento, o subcultura, no es reciente. Sus orígenes se encuentran en los años 90, en los inicios de Internet. Sin embargo, es ahora cuando el fenómeno se ha viralizado, llegando también a Galicia y ciudades como Lugo y A Coruña.

Primera quedada 'therian' en A Coruña

En este sentido, un grupo de jóvenes, a través de TikTok, ha convocado este viernes, 20 de febrero, alrededor de las 19:30 horas, una primera quedada en la zona de Entrejardines de A Coruña, junto a la fuente de los Jardines de Méndez Núñez.

"¡Vamos a pasarlo genial! ¡Traed a todos vuestros amigos! Vamos a hacer juegos, saltos y más...", promete el cartel difundido en redes sociales. Así pues, están invitados a participar adolescentes y jóvenes que se identifiquen con este colectivo todavía minoritario.

A pesar de las críticas, la quedada en A Coruña sigue adelante. No ocurrió lo mismo con la de Lugo, que estaba prevista para celebrarse este fin de semana, el sábado 21 de febrero, y finalmente fue cancelada.

"Tras estar en contacto con las autoridades competentes, hemos decidido suspender la quedada prevista. Estamos trabajando para organizarla más adelante cumpliendo con todos los requisitos legales necesarios y garantizar que se desarrolle con total normalidad", explicaban en un comunicado.

En sustitución de la quedada en Lugo, la comunidad de therians en Galicia parece haber convocado una nueva reunión en Ourense. El encuentro tendría lugar a las 18:30 horas del sábado 21 en el parque de San Lázaro.