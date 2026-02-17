Isa y Bego junto a su placa

El paseo de la fama coruñés suma dos nuevas choqueiras: Isa y Bego ya tienen su propia placa

As Toliñas ya forman parte de la historia del Entroido coruñés, que se suman a la larga lista de nombres de la calle San José

"Ser choqueiras no es trabajo fácil". Isa y Bego se dejaron el lomo estos Carnavales. Limpia que limpia, se recorrieron toda la ciudad con su plumero para dejarlo todo como los chorros del oro.