El centro comercial Camelias de Vigo celebra el Carnaval con una fiesta temática inspirada en Star Wars

Será el martes 17 de febrero y las actividades, todas gratuitas, se desarrollarán entre las 16:30 y las 19:00 horas en distintos espacios del centro

El espíritu del Carnaval aterriza en el Centro Comercial Camelias de Vigo con una propuesta fuera de este mundo. El martes 17 de febrero, el espacio se transformará en un escenario galáctico con una fiesta temática inspirada en el universo Star Wars, pensada para el disfrute de pequeños y mayores.

Las actividades, todas gratuitas, se desarrollarán entre las 16:30 y las 19:00 horas en distintos espacios del centro. En la planta alta, de 17:00 a 19:00 horas, habrá un desfile animado con música en directo a cargo de Rony Macarroni y numerosos juegos para toda la familia. Por su parte, la planta baja ofrecerá, de 16:30 a 18:30 horas, un servicio de caracterización infantil con Alicia Gil, para que los más pequeños puedan completar su disfraz antes de lanzarse a la aventura espacial.

Esta cita forma parte de la programación mensual de Camelias, centrada en promover actividades familiares y temáticas que fomenten el ocio compartido y el encuentro intergeneracional. Con propuestas como esta, el centro consolida su papel como referente del ocio familiar y cultural en la ciudad.