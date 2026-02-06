Volver a la tradición tras ganar el Carnaval de Santiago: "Queremos vivirlo como antes"

El año pasado las calles de Santiago fueron invadidas por unos particulares habitantes de la Galia en el martes de Carnaval, aunque no provenían de la región francesa, sino del municipio vecino de Compostela, de Ames, más concretamente se trataba de unos habitantes de la parroquia de Bugallido.

La Asociación Vecinal de San Pedro de Bugallido se hizo con dos premios en el Carnaval de Santiago de 2025 (el segundo en la categoría carrozas y el primero en comparsas) gracias a su comparsa Astérix, Obélix e toda a súa compañía invanden Compostela. Este año será muy distinto y volverán a celebrar el Carnaval como se hacía antes.

Rocío, de la asociación, recuerda que lo del año pasado fue "un traballazo". "Empezados cunha pequena idea e viñémonos arriba" se agruparon por grupos de trabajo y, durante dos meses, confeccionaron los difraces y la carroza que les hicieron doblemente ganadores. "Foi un subidón" revive Rocío la sensación de ser premiados, un reconocimiento que agradecieron ya que "foi un traballo intenso en moi pouco tempo".

Sin embargo, este año Rocío lamenta que "non temos ese tempo" y explica que "queremos vivir o Entroido dunha forma diferente". "Queremos disfrutalo máis e vivilo como se facía antes, recuperar un pouco a esencia do Entroido máis rural" añade Rocío, "ensinarlle aos nosos fillos como vivían os nosos avós esta tradición tan chula".

"Un Entroido como o de antes"

De esta manera, el sábado 21 de febereiro, desde la asociación vecinal se juntarán en el campo de la fiesta y recorrerán las aldeas con la comparsa cantando coplas de "crítica social con algo de retranca", y disfrazados con ropa reutilizada, de la que se tenga por casa.

La idea es montar una comparsa "choqueira", como siempre se hizo en las aldeas a lo que comenta Rocío, que a ver si se pueden hacer con algún vehículo, "como un chimpín", para que la idea ya recoja totalmente la esencia de lo tradicional y rural.

La fiesta acabará en su local social, con baile y disfrutando el tiempo de Carnaval entre todos los vecinos, donde la música la pondrán las propias personas de la entidad vecinal que, como explica Rocío, hay varias que tocan instrumentos como la gaita, la pandereta o el tambor. De hecho, en el propio centro tienen clases de batucada, por lo que no descartan que se unan a la comparsa.

"Ir polas casas, polas aldeas, que a xente, os veciños se unan, se reían, meternos uns cos outros, un pouco que vexan o que é de verdade o Entroido", dice Rocío quien también añade que este año vivirán "un Entroido como o de antes".