De Portonovo a Santiago para vivir el Carnaval 2026: "Es un sitio que nos gusta muchísimo"
La Asociación Cultural Mar de Fondo creó su comparsa hace 10 años y llevan 8 participando en el Carnaval de Santiago, donde el año pasado fueron doblemente premiados. Aseguran que "hay Entroidos a los que merece la pena ir" y que el de la capital gallega "es uno de ellos", donde la gente anima "muchísimo", llueva o haga sol
Cada Martes de Carnaval la Asociación Cultural Mar de Fondo viaja desde Portonovo a Santiago de Compostela para desfilar y disfrutar del Carnaval de la capital gallega. El año pasado fueron, además, doblemente premiados con el tercer puesto en la categoría de Carrozas y el segundo premio en Comparsas con su temática "Entre arlequín e pallasos".
Crearon su comparsa hace diez años, y llevan viniendo a Compostela desde hace ocho. "É un sitio que nos gusta moitísimo", comenta Rocío desde la asociación, "hai veces que está bo día, hai veces que chove a cántaros... Sempre se agradece un montón que a xente anime, participa moitísimo e non en todos os sitios se ve. Creo que a calquera comparsa, grupo, parella ou quen sexa, agradéceno moitísimo".
Explica que "hai Entroidos que merece a pena ir, que tes que ir si ou si. Probas unha vez e che gusta, aínda que non leves nada, pero pásalo moi ben e Santiago é un deles".
Lo suyo no es un trabajo de un día para otro, todo lo contrario, son meses de preparación para sacar adelante todo un proyecto. Desde el mes de octubre la asociación comienza a prepararse para estas semanas de celebración, "empezamos a pensar en que podemos ir, en que non podemos ir, e o que facemos é quedar nunha reunión e cada un trae a súa idea ou a súa temática".
Democráticamente, escogen por votación el tema que centrará la comparsa ese año, "a partir de aí, imos lembrando que podemos facer ou que non podemos facer, nas carrozas, nos disfraces, e sempre intentamos que sexa algo que non se viu", aunque Rocío señala que, a veces, es un poco difícil escoger una temática exclusiva y nunca vista, pero intentan salvar la situación: "se xa se viu, facelo dándolle unha volta, non algo simple".
Este año participarán cincuenta personas en la comparsa de la asociación, que se junta cada fin de semana, y alguna tarde por la semana, para preparar los disfraces y la carroza, que hacen manualmente ellos mismos. Rocío, que elabora ella los disfraces, explica que la temática de este año es un poco más compleja, "porque non é unha temática na que haxa un disfraz para todos, son en total dez disfraces". Sobre el tema de este año solo puede anunciar que "imos polo aire".
Meses de preparación que culminan dentro de nada. La asociación ya empezará el día 7 de febrero a desfilar por lugares de Galicia con su comparsa, hasta llegar el 17 de febrero, Martes de Carnaval, que lo harán en Santiago. Para Rocío esos días son, al principio, "un pouco corre-corre", por tener que llegar del trabajo, coger las cosas, ir al autobús... Pero también añade que luego es "moi guai e moi divertido".
"Coñeces a outros compañeiros, outras comparsas, e ao final sempre te vas encontrando con outras que non son da túa zona", señala y añade que también es "unha forma de socializar e de aprender doutros, porque iso tamén é importante. É un concurso, pero queiras que non vas ao Carnaval para pasalo ben".
"Somos unha comparsa que veñen familias enteiras, grupos de amigos, ao final acaba sendo como unha familia de todos", comenta Rocío, "o Entroido é un sentimento, e pasase moi ben".