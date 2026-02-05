Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Santiago de Compostela

El fin de semana comienza en Santiago al ritmo del rap de Dirty Suc, quien dará paso al estreno de BenQuerer y otros grandes conciertos, como el de James Rhodes o Kadec Santa Anna. Por supuesto, tampoco faltarán los espectáculos y monólogos humorísticos, como el de Pablo Meixe o Sergio Bezos.

La guinda de este fin de semana se encargará de ponerla el Mercadillo Vida Extra, conocido por ser una feria de trueque y segunda mano en la que se podrán disfrutar de talleres y música en directo.

Conciertos del fin de semana

La agrupación BenQuerer debutará este fin de semana en la capital compostelana

El primer fin de semana de febrero aterriza en la capital compostelana con un repertorio de conciertos que no dejarán indiferente a nadie. ¿Tienes ganas de disfrutar de una sesión de danza y folclore con BenQuerer? ¿O eres más de la música urbana que traerán Dirty Suc y Kadec Santa Anna?

El día de hoy, jueves 5, se podrá disfrutar a las 21:00 horas en la Sala Capitol de un concierto del reconocido rapero vigués Dirty Suc. Tras un 2025 lleno de festivales y conciertos, el artista presenta una gira nacional que pasará por las principales ciudades de España.

El viernes 6 y el sábado 7 a las 20:30 horas la agrupación BenQuerer debutará en un Teatro Principal con entradas completamente agotadas. El reconocido dueto gallego, Caamaño&Ameixeiras, se une Fran Sieira para crear un espectáculo que fusiona música y danza para hablar del autocuidado emocional.

El día de hoy, jueves 5, podremos disfrutar de un concierto inédito de Santiago Motorizado a las 21:00 horas en Radar Estudios. Este cantante y compositor argentino es más conocido por liderar la banda indie rock Él Mató a un Policía Motorizado, una formación que en los últimos años ha ganado un gran reconocimiento internacional.

El domingo 8 a las 20:00 horas el enfant terrible de la música clásica, James Rhodes, llega al Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, donde presentará un su nuevo espectáculo: Manía, una virtuosa fusión de talento, música clásica y stand-up.

El domingo 8 a las 21:00 horas en la Sala Capitol nos despediremos del rapero madrileño Kadec Santa Anna, quien presenta su gira más íntima: Eterno Tour. Con este tour nacional, el artista se retira oficialmente de los escenarios. ¡No te lo puedes perder!

ICTUS (Anatomía de A derradeira leición de Castelao) - Espazo Retrousos

Representación de la obra teatral 'ICTUS'

El sábado 7 a las 12:30 horas en el Auditorio de Galicia tendremos la oportunidad de asistir a una cita única del Espacio Retrousos, una sesión de exploración de los procesos creativos de diferentes espectáculos que forman parte de la cultura compostelana.

En esta ocasión se podrá ahondar en la creación del nuevo proyecto de la Compañía Chévere en coproducción con el Centro Dramático Nacional.

Esta obra trata los traumas de la memoria histórica a través del derrame cerebral que sufre una mujer durante la recepción de La última lección del maestro de Castelao en la Ciudad de la Cultura.

Los invitados especiales en esta sesión serán Aldara Cidrás, investigadora especializada en el uso de fuentes jurídicas; Xosé Manuel Beiras, profesor, economista y político; y Leticia Vila Posada, directora de Dano Cerebral Galicia.

La entrada a este encuentro es gratuita.

Pablo Meixe en directo

El cómico Pablo Meixe actuará este mes en Vigo

El sábado 7 a las 18:30 horas tendrá lugar el nuevo espectáculo de Pablo Meixe en el Auditorio Abanca de Santiago, donde se presentará para continuar probando textos e improvisando con el público.

La risa volverá a ser la protagonista de este encuentro en el que Pablo Meixe dará su mejor faceta en directo para así hacer de este show algo inolvidable.

Las entradas están a la venta desde 16,80 euros en Ataquilla.com

Espectáculo de humor Sergio Bezos ha llegado a tu ciudad

El cómico Sergio Bezos debuta en los escenarios con su nuevo show en directo

El sábado 7 a las 20:00 horas tenemos otra cita con el mejor humor nacional en el Teatro Compostela, donde aterrizará Sergio Bezos, el cómico de La Revuelta que debuta con su primer show en directo.

El espectáculo Sergio Bezos ha llegado a tu ciudad es una recolección de experiencias vitales a las que se suma su peculiar punto de vista. Y la mejor parte es que es un show con una gran parte de improvisación, así que ni el mismo Sergio Bezos sabe lo que va a pasar.

¿Te atreves? Consigue las entradas en Ataquilla.com desde 17,60 euros.

Vida Extra - Mercadiño de Troco e Segunda Man

Cartel de la nueva edición del mercadillo 'Vida Extra'

El sábado 7 regresa a las instalaciones de la Escuela Unitaria el mercadillo de trueque y segunda mano conocido como Vida Extra.

Con el lema Cousas que querían ser outras cousas, este mercadillo se perfila como una cita de lo más esperada para conseguir objetos de colección o piezas que están esperando tener una segunda vida.

La feria dará inicio a las 10:30 horas. Más tarde, alrededor de las 11:00 horas, tendrá lugar la celebración de un Taller de Reciclaje y Estampación Textil a cargo de La Canalla.

Con la llegada del mediodía, a las 14:00 horas, se podrá descansar de las compras e intercambios para disfrutar de un concierto del Coro Universitario.

Finalmente, la jornada dará fin a las 16:00 horas.