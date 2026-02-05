Guía del Carnaval 2026 en Santiago: desfile, quema del Meco y Entroido Xenerais da Ulla

El Carnaval 2026 de Santiago de Compostela arrancará oficialmente el sábado 14 de febrero con el tradicional desfile del Meco y con el pregón, que este año correrá a cargo del Coro da rá. Ese día, las comparsas Os Conformistas de Conxo, A Ruliña de Laraño, Os Armatroulas de Laraño y la Charanga BB+, acompañarán al Meco desde la praza de Cervantes, a las 20:00 horas, hasta el Pazo de Bendaña.

El día grande será el martes 17 de febrero con el desfile de Carnaval de carrozas, comparsas y charangas que saldrán de la Avenida de Ferrol a las 17:30 horas y recorrerán las calles de Compostela hasta llegar a la Sala Capitol, a las 21:00 horas, donde se celebrará el tradicional concurso de disfraces.

Sin embargo, durante más de una semana las calles y barrios de Compostela estarán llenos de alegría, color y disfraces con la programación del Carnaval de 2026 en la fiesta más divertida del año.

Miércoles 11 de febrero

La programación de Carnaval ya ha arrancado en algunos Centros Socioculturales con talleres relacionados con esta fiesta. El miércoles 11 de febrero, de 18:00 a 19:00 horas, el CSC de Santa Marta acoge el taller infantil, de 5 a 11 años, de "atranques de Entroido da Ulla".

Para participar hace falta inscribirse previamente en el centro o en el 981 543 017.

Jueves 12 de febrero

El Espazo Apego acogerá el taller de "chapeus de xeneraliñas da Ulla", de 17:00 a 18:30 horas. Se trata de un taller dirigido a niñas y niños de entre 5 y 11 años que necesita inscripción previa en la web delingua.santiagodecompsotela.gal.

Sábado 14 de febrero

El sábado 14 de febrero arranca oficialmente el Carnaval de Santiago de Compostela con el desfile del Meco.

Saldrá desde la praza de Cervantes a las 20:00 horas y se dirigirá hasta la praza do Toural, pasando por la rúa Novoa y la rúa do Vilar hasta llegar al Pazo de Bendaña, donde el Meco permanecerá hasta el día 18 de febrero.

La animación correrá a cargo de las comparsas Os Conformistas de Conxo, A Ruliña de Laraño, Os Armatroulas de Laraño y la charanga BB+ en la praza do Toural.

En el balcón del Pazo de Bendaña tendrá lugar la subida del Meco, sobre las 20:30 horas, y, como no, el pregón del Coro da rá.

Domingo 15 de febrero

El domingo 15 de febrero comenzará con pasacalles a cargo de la comparsa Os Conformistas de Conxo de 10:30 a 14:00 horas.

Iniciarán su recorrido en el Centro de Maiores de Conxo y continuarán por el Sanatorio Psiquiátrico de Conxo, por la avenida de Sánchez Freire, rúa García Prieto, rúa de Frei Rosendo Salvado, praza Roxa, rúa da República do Salvador, rúa do Xeneral Pardiñas, la Alameda, la praza do Toural, rúa Nova, praza das Praterías, rúa do Vilar, rúa do Franco y finalmente por la rúa da Raíña.

También tendrá lugar el Entroido de Mazaricos a cargo de OCT Ultreia de 12:00 a 13:00 horas que recorrerán la praza do Toural, la de Praterías y la de Cervantes.

De 18:00 a 20:00 horas la Charanga Os Bandiños y la Comparsa A Ruliña de Laraño recorrerán la rúa da Carreira do Conde, rúa dos Bautizados, praza do Toural, rúa do Vilar, rúa da Raíña, praza de Fonseca, praza das Praterías, praza da Quintana, rúa Nova, rúa das Orfas, praza de Mazarelos, praza de Feixó, rúa de San Paio de Antealtares, praza de Cervantes y finalizarán el pasacalles en la plaza del 8 de marzo.

Ese mismo día se celebrará festival infantil de disfraces, a las 17:00 horas, en la Sala Capitol con entrada libre para participantes de hasta 14 años que se podrán inscribir en el concurso de 16:30 a 17:45 horas.

La animación correrá a cargo de A Run Run: Entroido a toda máquina con baile, música y la entrega de premios, con tarjetas regalos de hasta 200 euros.

Lunes 16 de febrero

De 18:00 a 20:00 horas la Charanga TNT y la comparsa Armatroulas de Laraño recorrerán las calles de Compostela. Iniciarán su recorrido en la Praza Roxa y continuarán por la rúa da República do Salvador, rúa de Xeneral Pardiñas, praza de Galicia, rúa da Senra, rúa do Franco, praza de Fonseca, praza das Praterías, rúa do Vilar, praza do Toural, rúa das Orfas, rúa do Preguntoiro, praza de Cervantes, rúa das Casas Reais y finalizarán en el barrio de San Pedro.

A las 18:00 horas, la comparsa de Maruxas e Coralias, acompañadas de Fanfarria Furruxa, saldrán del CSC Maruxa e Coralia para recorrer el casco histórico. Así, pasarán por praza de Salvador Parga, rúa das Casas Reais, Preguntoiro, Caldeirería, praza do Toural hasta la Alameda de Santiago, donde visitarán la escultura de sus dos protagonistas, las Dos Marías.

Al llegar a la Alameda, realizarán el mismo recorrido de vuelta.

Martes 17 de febrero

El gran día del Carnaval de Santiago será el martes 17 de febrero con el desfile de carrozas, comparsas y charangas.

Saldrán a las 17:30 horas desde la Avenida de Ferrol, donde pasarán por la rúa de Frei Rosendo Salvado, Praza Roxa, rúa da República do Salvador, rúa do Hórreo, rúa da Senra y la avenida de Xoan Carlos I.

A las 20:00 horas la Charanga Ardores actuará en la Sala Capitol, donde a las 21:00 horas se celebrará el concurso de disfraces y la entrega de premios para las tres mejores carrozas, comparsas, grupos y disfraces individuales. También se premiarán a la mejor pareja, y a la mejor comparsa de parroquias o barrios de Santiago, así como a los centros educativos compostelanos.

Miércoles 18 de febrero:

El miércoles el protagonismo recae en la quema del Meco a las 20:00 horas desde la Praza do Toural hasta la Praza Roxa haciendo el siguiente recorrido: rúa Nova, rúa do Vilar, rúa da Senra, rúa do Doutor Teixeiro, rúa da República do Salvador y, finalmente, en la praza Roxa donde se quemará el Meco a las 21:00 horas.

Contará con la participación de Cantigas e Agarimos, las comparsas Os Conformistas de Conxo, A Ruliña de Laraño, Os Armatroulas de Laraño y la Charanga BB+. Como es costumbre, se ruega a todas las personas participantes a llevar riguroso luto para la ocasión.

Ese mismo día también se celebrará el baile de Entroido de Muros, Noia e Costa da Morte de la mano de la Agrupación folclórica Cantigas e Agarimos desde las 18:00 horas en la praza de Cervantes y donde también estarán en la de Praterías.

Sábado 21 de febrero

A las 12:00 horas, se celebrará el desfile de las Xeneraliñas da Semente que saldrán desde Santa Clara y recorrerán la rúa de San Roque, la rúa de Algalia de Arriba y la praza de Cervantes, donde a las 12:30 horas tendrá lugar el tradicional "vivas e atranques".

Ese mismo día se celebrará el Carnaval de Conxo desde las 12:00 horas que se prolongará hasta la noche.

Las comparsas Os Conformistas de Conxo y O Carro de Conxo darán inicio al carnaval del barrio que recorrerán la praza da Mercé, la avenida de Ferrol, la avenida de Vilagarcía, la rúa de García Prieto, la rúa de Sánchez Freire y el Campo de Conxo.

En el Campo de Conxo, a las 13:00 horas, tendrá lugar la sesión vermut a cargo del grupo de pandereteiras María Raxeta y los Festicultores Troupe.

A las 15:00 horas habrá una parada para comer con la comida popular en la praza da Mercé en la que cada persona llevará su comida. La capacidad es limitada y se debe reservar la mesa previamente en el CSC de Conxo, habrá pulpeira y cantina a cargo de la Comisión de Fiestas patronales de Conxo.

Por la tarde, a las 17:00 horas será el turno del atranque de las Xeneraliñas da Semente, y a las 17:30 horas se celebrará el concurso de orejas y filloas y el juego de piñata. A esa misma hora tendrá lugar la Foliada de Entroido de música tradicional con la Asociación de Música Tradicional de Conxo y Os Valentes de Conxo.

A las 18:30 horas se premiará a los mejores sombreros del Carnaval sobre gastronomía en el desfile de disfraces de sombreros. A las 20:00 horas se quemará su Meco y dará paso a la música con la actuación de Chiña y el karaoke con Esteban.

Xenerais da Ulla

Como es tradición, los Xenerais da Ulla no faltarán a su cita en las parroquias de Santiago donde estarán a las 19:00 horas en las siguientes fechas:

7 de febrero en Marrozos

8 de febrero en Angrois

14 de febrero en Aríns

15 de febrero en O Eixo

Carnaval en los barrios de Santiago

Los barrios y parroquias de Santiago también contarán con su propio Carnaval. El 14 de febrero, el barrio de Amio celebra su Carnaval a las 15:00 horas y a las 22:00 horas tendrá lugar el baile de disfraces.

En Sar será el 28 de febrero donde a las 15:30 horas habrá folión de los Boteiros de Viana y el Carnaval de San Andrés de Cobres. a las 19:00 horas será el turno de los Atranques en la praza da Colexiata y dará paso a la verbena.