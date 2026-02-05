El Coro da rá dará la bienvenida al Carnaval 2026 de Santiago de Compostela

La concelleira de Festas, Pilar Lueiro, ha presentado esta mañana en el Teatro Principal la programación del Carnaval 2026 de Santiago de Compostela que dará comienzo el sábado 14 de febrero con el pregón que realizará el Coro da rá, con más de 30 años de historia en Compostela y cogiendo el legado de las Xeneralas do Ulla del año pasado.

El pregón se realizará tras el desfile del Meco y este año tiene como protagonista el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. "O Meco presenta o Mercosur sentado sobre Galicia, esmagando un dos temas da actualide", explicaba Lueiro en la presentación y añadía que, la actualidad, obligaba a hacer "un Meco case por día, a cada hora hai unha novidade".

El desfile saldrá, como es habitual, desde la praza de Cervantes a las 20:00 horas y llegará a la praza do Toural, recorriendo las calles de la zona histórica por la rúa Nova y por la rúa do Vilar hasta el Pazo de Bendaña, donde permanecerá hasta el día 18 de febrero. La animación correrá a cargo de las comparsas Os Conformistas de Conxo, A Ruliña de Laraño e Os Armatroulas de Laraño acompañados de la Charanga BB+.

La subida del Meco al balcón del Pazo de Bendaña está prevista que se realice a las 20:30 horas, y permanecerá ahí hasta el miércoles 18 de febrero, donde se realizará el tradicional entierro y quema del Meco en la Praza Roxa.

