Santiago de Compostela presentará mañana jueves su programación de Carnaval 2026

A pocos días de haber empezado febrero, ya son muchos los compostelanos que han estado preparando su disfraz de Carnaval, o que ya lo han comprado o encargado. Y es que la cuenta atrás para vivir una de las fiestas más importantes y divertidas del calendario gallego ya se ha iniciado y mañana jueves, 5 de febrero, el Concello de Santiago dará a conocer la programación oficial que llenará la ciudad de disfraces y ambiente festivo desde el 13 al 18 de febrero.

En la presentación, que tendrá lugar en el Teatro Principal, la concelleira de Festas, Pilar Lueiro, también desvelará quién realizará el pregón este año que dará inicio a casi una semana de fiesta y que le cogerá el relevo a las Xeneralas da Ulla, encargadas de dar el pregón el año pasado.

El pregón dará el inicio del Carnaval de Santiago, donde tampoco faltará el tradicional desfile del Meco y su posterior subida para dar la bienvenida, un año más, al Carnaval.

Precisamente, los Xenerales do Ulla no fallarán a su cita con Santiago de Compostela, resguardando una tradición sin comparación cuyo origen se remonta a la primera mitad del siglo XIX. De esta forma, el ejército de caballos y generales estarán en Marrozos, el 7 de febrero; en Angrois, el día 8; en Aríns, el 14 de febrero; y en O Eixo, el día 15, además de en distintos municipios de la provincia como Boqueixón, Touro o Vila de Cruces.

El gran día del Carnaval de 2026 será el martes 17 de febrero, con el tradicional y esperado desfile de Carnaval que llenará las calles de Compostela de carrozas y comparsas, transmitiendo alegría, emoción y mucho color a los vecinos santiagueses.

El miércoles 18 de febrero, final del Carnaval, se realizará la procesión satírica que finalizará con la tradicional quema del Meco.