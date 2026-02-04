Los centros socioculturales de Santiago arrancan su programación de Carnaval 2026

La cuenta atrás para el Carnaval de 2026 ya está en marcha y la red de centros socioculturales de Santiago de Compostela contará con una amplia programación especial, con talleres gratuitos para todos los públicos.

El objetivo de estas actividades es dinamizar la celebración del Carnaval desde los barrios, tejer comunidades alrededor de la fiesta y contribuir a la preparación de las comparsas que participarán en el tradicional desfile del martes de Carnaval del 17 de febrero.

Programación completa de los CSC de Santiago Concello de Santiago

La programación contará con talleres de decoración de Carnaval, máscaras venecianas, sombreros de los Xenerais da Ulla, pintacaras o la confección de tocados para el entierro de la sardina. Se trata de actividades gratuitas que no necesitan inscripción previa.

Los que sí necesitarán inscripción, en los centros de referencia, son los talleres de pinchos de Carnaval, de los que se celebrarán una docena de sesiones en los centros socioculturales compostelanos, tanto para el público infantil como para el adulto.

En el caso de los CSC de Nemenzo, Eixo-Bornais, Santa Cristina de Fecha, Cardenal Quiroga, Cesar y San Xulián de Carballal será necesario reservar plaza; en los demás, las plazas disponibles se harán por orden de llegada.

Los centros prestarán apoyo a las comparsas de barrio que se preparan para el desfile de Carnaval a través de diferentes talleres de elaboración de complementos o de maquillaje que se desenvolverán en los CSC de Fontiñas, Ensanche, Pontepedriña, Vite y Maruxa e Coralia de la ciudad histórica.

Fiestas

Una de las citas centrales de la programación de la red de los centros será la fiesta familiar de Carnaval que se celebrará en la Casa das Máquinas el lunes 16 de febrero, de 16:00 a 22:00 horas.

Será un encuentro con actividades para distintos públicos, con espectáculos de magia y títeres, talleres para niños a partir de 6 años, juegos tradicionales, degustación de productos típicos de la época, y un baile de Carnaval con música tradicional y DJ.

Además, los centros colaborarán con cuatro atardeceres de Carnaval que se celebrarán el 7 de febrero en Figueiras; el 14 en Vidán; el 21 en A Gracia; y el 28 en Grixoa.